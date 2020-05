ULIKE RÅD: WHO anbefaler at coronasmittede personer holder seg hjemme i 14 dager etter de er symptomfrie. Foto: Handout /X80001

Derfor har FHI andre råd for isolering enn WHO

I både Norge og Sverige kan coronasmittede personer avslutte isoleringen mye tidligere enn det WHO anbefaler. En svensk professor stiller nå spørsmål ved de sprikende anbefalingene.

– Jeg synes det er bedre å være overforsiktig enn å ligge på marginalen, for da kan man risikere utbrudd på eldrehjem, sier Lennart Svensson til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Han er professor i molekylærvirologi ved Linkøpings universitet og det Karolinska instituttet, og stiller spørsmål ved at de svenske folkehelsemyndighetenes anbefaling skiller seg fra WHOs anbefaling. I Sverige kan man avslutte isolering to døgn etter at man er symptomfri. I Norge er det tre døgn som gjelder - dersom man har vært isolert hjemme.

Den svenske professoren sier til avisen at man vet at viruset kan utsonderes selv om man er symptomfri, og mener dessuten det bør være mer tydelig hva som defineres som et symptom.

Maria Van Kerkhove i WHO sa på pressekonferansen 29. april at land har ulik praksis hva gjelder hvor lenge innlagte eller hjemmeisolerte coronapasienter er i isolasjon. Deretter presiserte hun WHOs anbefaling:

Pasienter bør være symptomfrie og ha tatt to negative tester med minst ett døgns mellomrom.

Hvis testing ikke er mulig, bør smittede bli symptomfrie dersom de har testet positivt eller er mistenkt smittet, og deretter være hjemme i ytterligere 14 dager.

ANDRE ANBEFALINGER: Maria Van Kerkhove i Verdens helseorganisasjon presisterte rådene for isolasjon under en pressekonferanse 29. april. Samtidig sa hun at hvordan de praktiseres er ulikt fra land til land. Foto: AFP

Slik forklarer FHI de norske rådene

– Av all kunnskap som er generert de siste månedene, vet vi at pasienter med covid-19 er aller mest smittsomme rett før og en kort stund etter symptomdebut, sier overlege Siri L. Feruglio i FHI til VG om spriket i de norske rådene og WHO sine.

FHI viser til at de norske rådene baserer seg på anbefalinger fra ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) samt gjennomgang av nyere litteratur.

– Flere studier har fulgt pasienter i sykdomsforløpet, og man ser at virusmengden fra luftveiene avtar gradvis. Der det er gjort dyrkningsforsøk av viruset har man funnet at det ikke lenger er «levende» åtte-ti dager etter symptomstart, eller en-to dager etter at pasienten er symptomfri, sier Feruglio.

Hun forklarer at PCR-testing, som brukes for å påvise coronasmitte, påviser virusets arvestoffer. Å få en slik positiv test etter at en pasient er symptomfri kan derfor ikke knyttes til smittsomhet, forklarer hun.

Dette er de norske rådene for når man ikke lenger trenger å være i isolasjon: Coronasmittede som har vært innlagt kan avslutte isolering når de er symptomfrie og det foreligger to negative coronatester med minst 24 timers mellomrom etter man har blitt symptomfri, eller det har gått syv døgn etter symptomfrihet.

Hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen tre døgn etter at de ble symptomfrie, 8 dager etter symptomdebut (14 døgn for alvorlig immunsupprimerte).

Har man vært helt symptomfri, kan hjemmeisolering avsluttes 14 dager etter at man fikk påvist smitte ved en test. Kilde: FHI Vis mer

Smittvernprofessor Jan Albert, som også er ekspert hos den svenske smittvernmyndigheten og leder av det Karolinske instituttets covid 19-gruppe, mener imidlertid WHOs anbefalinger er for lange, forklarer han til den svenske avisen.

Samtidig sier han at hvis man har vært syk i kort tid, bør man være hjemme lenger:

– Har man vært syk i mindre enn en uke, bør man regne de to dagene fra syv dager etter at man har blitt syk.

