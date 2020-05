FORSINKET: Ordningen som skal gi permitterte lønnskompensasjon for dag 3–20 etter de er permittert er forsinket. Foto: Ørn E. Borgen, NTB scanpix

NAVs lønnsordning for permitterte forsinket: – Ingenting er verre en uvisshet

Mandag kveld sier NAV at lønnskompensasjonsordningen som skal sikre permitterte lønn i 18 dager etter at de er permittert, er forsinket.

Lønnskompensasjonsordningen som ble laget i mars skulle sikre at de som blir permittert under krisen får lønn frem til de kan motta dagpenger fra NAV. Ordningen skulle være på plass innen mai, men nå sier NAV at den er forsinket.

Mens arbeidsgiver skal gi lønn for de to første dagene etter permittering, er det Nav som skal gi lønnskompensasjon for dag 3–20, før man kan motta dagpenger.

Mange har ventet på å få penger for disse 18 dagene – men systemet for å kunne søke har ikke vært på plass, og nå er det altså forsinket. Det vil si at de som for eksempel ble permittert i mars, fortsatt venter på penger for disse 18 dagene.

– Tilliten til NAV synker nå for hver dag som går. De har ikke vært rustet for en krise som dette. Det er vi som arbeidstagere som betaler for det, sier Henri Bratbakk (39) om den forsinkede ordningen.

USIKKER SITUASJON: Henri Bratbakk (39) ble permittert fra jobben sin 23. mars. I dag hadde han sin første dag på jobb igjen, men mangler fortsatt 18 dager med lønn. Foto: Privat

– Vet ikke om du har råd til å betale regningene

Bratbakk ble permittert fra jobben sin som bussjåfør 23. mars, og har fått lønn for de to første dagene som permittert fra arbeidsgiveren sin, men mangler fortsatt lønnskompensasjonen fra NAV.

VG har tidligere snakket med Bratbakk fordi han også var en av 15.000 nordmenn som opplevde at hele den første dagpengeutbetalingen ble trukket som en tilbakebetaling av forskuddet NAV hadde gitt på dagpengene, en ordning Nav endret på da de oppdaget den.

– Du har ingen forutsigbarhet. Du må snu hver eneste krone, og har ikke peiling på hva som møter deg uken etterpå, på hva som kommer inn på konto. Du vet ikke om du har råd til å betale regningene dine, sier Bratbakk om tilværelsen som permittert, før han legger til:

– Ingenting er verre enn uvisshet i kriser.

Han mener det ville vært enklere om arbeidsgivere som har full oversikt over arbeidstagerne betalte lønnen – og at heller de kunne fått kompensasjon fra Nav.

– Jeg har for eksempel fått tilbud om forskudd på penger fra jobben min, men det blir bare å forskyve problemet. Nav burde erkjent tidligere at dette systemet ikke var i orden. Det er ikke i en krise man skal finne opp hjulet på nytt, sier han.

NAV om forsinkelsen: – Vi var for optimistiske

Lønnskompensasjonsordningen skulle opprinnelig være på plass innen mai. Det er fortsatt uklart når den vil være på plass.

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for dem som er berørt. Vi jobber iherdig sammen med departementet for å finne løsninger som gjør at vi kan betale ut lønnskompensasjon så raskt som mulig, sier beredskapsleder i Nav, Yngvar Åsholt i en pressemelding.

Han forklarer at ordningen stiller helt andre tekniske krav, enn for eksempel ordningen for forskudd på dagpenger, som over 148.000 nordmenn har fått.

– Dessuten la vi til grunn at vi kunne basere oss på inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten via a-ordningen. Det har vist seg at a-ordningen ikke kan gi oss alle opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til en rekke feilutbetalinger og at mange ikke ville fått penger de har krav på, sier Åsholt.

Flere venter fortsatt på dagpenger også

Samtidig som mange tusen nordmenn venter på kompensasjonen, venter også mange på sin første dagpengeutbetaling, som starter fra etter at perioden for lønnskompensasjon er over.

Da VG snakket med Marianne Fålun, økonomi- og styringsdirektør i NAV, i forrige uke, hadde 107.000 nordmenn fått utbetalt dagpenger i perioden 9. mars til 3. mai. Til sammenligning har over 433.000 søkt om dagpenger siden 12. mars og til nå, hvorav 378.800 av dem gjelder dagpenger ved permittering.

NAV råder nå dem som er i en vanskelig økonomisk situasjon om å søke på forskudd på dagpenger dersom de har rett til dagpenger og ikke har gjort dette, eller å søke om økonomisk sosialhjelp.

Publisert: 11.05.20 kl. 19:20

