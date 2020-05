VIL HJELPE: Partileder i KrF Kjell Ingolf Ropstad ønsker på vegne av partiet en løsning for Moria-barna. Foto: Stian Lysberg Solum

Regjeringen lovet løsning for Moria-barna tirsdag – vil ikke komme

Regjeringen fikk utsatt fristen for å komme med en løsning i Moria-saken til tirsdag. Kvelden før bekrefter Justis- og beredskapsdepartemtet at løsningen ikke kommer i morgen.

For snart to uker siden ba regjeringen om en to ukers frist for å komme til Stortinget med en løsning for barna i flyktningleieren i Moria i Hellas.

– Hvis ikke det kommer en løsning i morgen, har regjeringen holdt Stortinget for narr. De ba oss utsette behandlingen av saken, nå har de fått 14 dager på seg, da må det komme noe på bordet i morgen, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant fra SV.

Situasjonen per nå, etter møter i EU, er at Hellas og EUs initiativ til relokalisering av Moria-barna ikke møter regjeringens krav. Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor VG at det ikke vil komme en løsning tirsdag.

– Vi vil hjelpe

Partileder i KrF Kjell Ingolf Ropstad sier mye av bakgrunnen for en løsning var møter i EU.

– Man har ventet på hva som bestemmes i EU, før man konkluderer i Stortinget, sier han til VG.

Det vil bli en avgjørende avstemning i Moria-saken i Stortinget 26. mai.

– Det blir en diskusjon frem til Stortingets vedtak, sier Ropstad.

Han forteller at KrF jobber hardt med å finne en løsning for de sårbare barna i Moria-leiren. Mye av sakens kjerne dreier seg om hvem som skal gjøre utvalget for hvilke flyktninger Norge eventuelt skal ta imot.

– Fra KrF sin side at det er viktig at man henter personer som har stor sjanse for å få opphold, det er ikke hensiktsmessig å hente de som uansett vil bli returnert, forteller han.

– Men vi vil hjelpe.

Statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet skriver til VG at det er avgjørende med en felleseuropeisk varig ordning for at regjeringen skal si ja til å ta imot Moria-barn.

– På nåværende tidspunkt kan ikke det aktuelle initiativet til relokalisering fra Hellas anses som en varig og bindende ordning for ansvars- og byrdedeling mellom de europeiske landene, skriver hun til VG.

Ifølge Barstad er justisdepartementet kjent med at prosedyrer for det aktuelle relokaliseringsinitiativet er ferdigstilt.

– Disse prosedyrene legger i svært liten grad opp til at landene som tilbyr relokaliseringsplasser skal kunne påvirke hvem som er kandidater for relokalisering.

Flere land har sagt ja

I tillegg er regjeringen opptatt av hva de eventuelle konsekvensene av evakuering av Moria-barna kan bli.

– Regjeringen mener at det er viktig at en eventuell relokaliseringsmekanisme ikke fører til at flere legger ut på en farlig reise mot Europa. Det kan ikke utelukkes at relokalisering kan gi en tiltrekningskraft til Europa, og dermed bidra til å opprettholde smuglermarkedet, skriver Barstad.

Ropstad har hørt lignende argumenter før, men er ikke enig.

– Jeg synes ikke det er relevant fordi vi vet at mange legger på flukt uansett. Er man i krig, konflikt eller en håpløs situasjon, så vil man fort legge på flukt, bare for å få et eget liv. Og gitt den enorme krisen som er knyttet til Moria, må vi bare ta en del av byrden.

Han er ikke alene om denne oppfatningen. Frivillig Janne Heltberg mener man må få barn ut av Moria nå.

– Regjeringen har hele tiden akseptert at de har et medansvar for forholdene i disse overfylte leirene i vårt eget Europa. Vi, 102 kommunestyrer, alle biskopene, 20 eksministre, og 19 organisasjoner – forventer at regjeringen nå tar dette ansvaret og kommer med den løsningen de har snakket om å finne frem til i morgen, sier hun.

I tillegg peker hun på distansen mellom hva som skjer lokalpolitisk og nasjonalpolitisk som et problem.

– Kommunene signaliserer svært tydelig at de står klare til å ta imot dem som evakueres fra Hellas. Og slik sett burde det være en enkel sak å løse; kompetansen og kapasiteten er der. Nå står det kun på politikernes vilje.

Dette er også SV-politiker Karin Andersen enig i.

– Vi har foreslått at Norge bør si ja til å ta inn 1500 fra Moria, og det kan skje over tid. Vi burde så raskt som mulig til å si ja til 500. Det kommer nesten ingen flyktninger nå, det er fullt mulig å ha folk i karantene og vi har kapasitet, sier hun og legger til:

– At de store norske partiene ikke ser at dette er en stor krise og oppskrift på katastrofe, er rystende. Det er farlig der nå.

Flere EU-land har sagt ja til å ta imot barn fra Moria. Tyskland, Finland og Portugal er noen av EU-landene som har sagt ja allerede.

– Ja, nettopp, når de stiller opp, er det naturlig at Norge også tar et ansvar, sier Ropstad og legger til:

– Og Angela Merkel er ikke akkurat den mest uansvarlige statslederen.

