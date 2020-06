WHO: 150.000 nye smittetilfeller torsdag – flest smittet på en enkelt dag

Det kan forekomme variasjon i rapporteringen fra de ulike kildene: Noen ganger kan f.eks. dødsfall knyttes til rapporteringsdato og ikke den dagen det faktisk skjedde. Siden rapporteringen kan variere mye fra dag til dag – uavhengig av noen faktisk variasjon – kan det være nyttig å se på gjennomsnittsverdier over flere dager, et såkalt glidende gjennomsnitt. Vi har valgt et 7-dagers snitt for å belyse utviklingen. Glidende snitt på 7 dager vil si gjennomsnittet for i dag og seks dager tilbake i tid.