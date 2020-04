TO MENN TILTALT: Reidar Osen ble bortført i 2015. Her er han i sykesengen etter hendelsen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

To menn tiltalt etter bortføringen av Reidar Osen i 2015

To polske statsborgere er tiltalt for grove ranshandlinger begått i Bergensområdet i 2015. Blant annet mot mangemillionær Reidar Osen som tidligere har fortalt at han fikk en pistol inn i munnen.

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter har tatt ut tiltale mot to polske statsborgere for to grove ranshandlinger begått i Bergensområdet i 2015, en av dem mot fornærmede Reidar Osen.

Osen skal ha blitt brutalt overfalt og presset for penger av tre menn, like ved Galleri Nygaten i Bergen sentrum, desember 2015. Overfallsmennene tvang Osen inn i lasterommet på sin egen bil, før han ble kjørt bort.

Han skal også ha blitt utsatt for omfattende vold, stripset rundt hender og føtter, tapet foran munnen og fikk en pose tredd over hodet. Deretter stakk gjerningspersonene en pistol inn i munnen på Osen.

Osen-saken har vært etterforsket av Vest politidistrikt i flere runder siden 2015, sist etter nytt mandat fra statsadvokatembetet fra januar 2019. Etter en ny gjennomgang av DNA bevis og elektroniske spor ble også en annen grov ranssak fra 2015, mot fornærmede Petter Slengesol, gjenopptatt og er nå gjenstand for tiltale.

En av de tiltalte har vært varetekstfengslet i Norge siden august 2019, mens den andre tiltalte ble pågrepet i Polen i forrige uke.

Vest politidistrikt har denne uken sendt en formell utleveringsbegjæring til Polen. Så fort vedkommende er overlevert norsk politi vil saken bli fremmet for domstolen.

Samtidig er siktelsen mot en annen polsk statsborger og fire rumenske statsborgere i Osen-saken henlagt, da intet straffbart forhold ble ansett som godt nok bevist.

