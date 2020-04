STANSER IKKE KABEL: Stortingsflertallet stemte ikke ja til å stanse NorthConnect-kabelen til Skottland. Dermed blir det ingen utbygging i privat regi. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Stortinget stemte ned forslag om å stanse NorthConnect

Stortingsflertallet krever statlig monopol på fremtidige utenlandskabler, men sier ikke absolutt nei til NorthConnect.

NTB

Nå nettopp

Et forslag fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om å be regjeringen stanse den planlagte utbyggingen av NorthConnect ble torsdag stemt ned i Stortinget.

NorthConnect er en planlagt kraftkabel mellom Norge og Skottland som flere kraftprodusenter står bak. Men det blir ikke grønt lys for utbyggingen fordi forslaget om å stanse utbyggingen ble nedstemt.

I stedet stemte flertallet for at energiloven må endres slik at Statnett sikres monopol på å eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler. Det betyr at det ikke blir noen utbygging av NorthConnect-kabelen i privat regi, slik planen har vært.

Vil se resultat av andre utenlandskabler først

Fra før har Olje- og energidepartementet varslet at konsesjonssøknaden fra NorthConnect ikke vil bli behandlet nå. Olje- og energiminister Tina Bru (H) begrunnet dette med at to andre utenlandskabler allerede er under bygging, og at regjeringen vil høste erfaring med disse først.

Det er kraftprodusentene E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon som står bak NorthConnect-prosjektet. Planen har vært å legge en kabel på 1.400 megawatt fra Sima i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland.

Prosjektet har vært kontroversielt, og opposisjonen har spesielt vist til bekymring for at krafteksport til Skottland skal svekke norsk konkurransekraft ved å føre til høyere strømpriser i Norge.

Publisert: 23.04.20 kl. 17:06

Les også

Fra andre aviser