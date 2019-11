Eksperter: Slik får du gullfordeler hos banken

Prioritert kundeservice, bedre renter og personlig rådgiver. Flyplasslounger, rabatter og telefon-assistent. Bankene gir gode fordeler til sine beste kunder. Er du ikke en av dem? Her er triksene for å få fordelene likevel.

Mens Danske Bank og Handelsbanken kaller det for Platinum, og Nordea kaller det for Premium, har DNB Saga-programmet. Felles for alle er gullkantede fordeler ment for bankens beste kunder.