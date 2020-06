Philip Manshaus (22) dømt til 21 års forvaring for drap og terror

Philip Manshaus (22 er dømt til 21 års forvaring med 14 år minstetid. Retten mener det ikke er grunn til å tvile på at han er tilregnelig.

Oppdatert nå nettopp

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) har innrømmet drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i fjor, men nektet straffskyld.

Tingrettsdommer Annika Lindström forkynte dommen mot ham torsdag:

Manshaus dømmes til 21 års forvaring med 14 års minstetid. I tillegg dømmes han til å betale erstatning til stemoren og de tre som var i Al Noor-moskeen da han angrep den. Retten mener det er en nærliggende fare for gjentagelse.

– Manshaus har uttalt at målet med moské-angrepet var å drepe flest mulig personer og at han angret på at han ikke planla det bedre og at han ville gjort det samme igjen, sier hun.

Etter domsavsigelsen tok Manshaus formelt betenkningstid for å avgjøre om han ønsker å anke. Til dommeren sa han imildertid at han ikke ønsker å anke, men at han heller ikke vil akseptere dommen.

Retten viser til grovheten i handlingene når de argumenterer hvorfor de har landet på en forvaringsdom.

Hevdet han handlet i nødverge

Rettssaken mot Philip Manshaus (22) startet 7. mai i Asker og Bærum tingrett, og i sitt sluttinnlegg noen dager senere ba aktor Johan Øverberg om at han får 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år. Det er det samme som dommerne nå dømmer han til.

Under opplesningen av dommen går tingrettsdommer Lindström gjennom hva som har kommet frem om Manshaus og handlingene hans i løpet av rettssaken mot ham, fra barndommen til hvordan han ble radikalisert og hvordan han planla og utførte angrepet sitt 10. august i fjor.

Da skjøt Manshaus stesøsteren flere ganger i hennes egen seng i familiens hjem. Deretter reiste han til moskeen, hvor han skjøt seg inn, før han ble overmannet av flere moskémedlemmer på innsiden. Sistnevnte var ikke en del av Manshaus plan.

Bærumsmannen har innrømmet handlingene men nektet straffskyld, fordi han hevdet at han handlet i nødverge på vegne av det europeiske folk. Han har sagt at drapet på søsteren var rasistisk motivert, fordi hun var adoptert fra Kina.

– Hadde til hensikt å skape alvorlig frykt

Retten har drøftet om det her dreier seg om en fullbyrdet terrorhandling eller et forsøk på en terrorhandling. Hen har aktorat og forsvar vært uenige. Et forsøk ville kunne avstedkomme en mildere straffereaksjon enn fullbyrdet.

– Aksjonen var planlagt over flere dager. Han hadde til hensikt å fremskaffe alvorlig frykt. Hans plan var ikke bare å drepe flest mulig muslimer, men å destabilisere samfunnet og starte en rasekrig, sa dommeren.

Hun bemerket at det ikke er tvilsomt at hensikten var å skape alvorlig frykt hos den muslimske befolkningen.

– Hvilket han også lyktes med slik det er fremkommet i retten, sa dommeren.

Manshaus har hele tiden påberopt seg nødverge. Det ble avfeid i dommen med én knapp setning.

– Det kan klart ikke føre fram, sa Lindström.

Dette er forvaring Forvaring er en straff der hovedformålet er å beskytte allmennheten mot en farlig lovbryter for fremtiden og må sones i fengsel. Forvaringsdommer har ingen endelig slutt-tid, men har en tidsramme og gjerne en minstetid. Tidsrammen kan forlenges med inntil fem år om gangen, men det må skje ved en ny dom. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Tilregnelig

Manshaus’ forsvarer Unni Fries ba i sitt sluttinnlegg 20. mai om at han frifinnes fordi det etter hennes syn er tvil om hvorvidt han var tilregnelig. Det er mot hva han selv har ment og hva de sakkyndige har vurdert.

Retten legger imidlertid de sakkyndiges vurdering til grunn – som mener at han var tilregnelig, sier tingrettsdommer Lindstöm under opplesning av dommen torsdag.

– Etter rettens syn er det ikke fremkommet momenter under hovedforhandlingene som gir grunn til å trekke de sakkyndiges konklusjon i tvil, sier hun.

Bakgrunn: Tiltalt for drap og terrorhandling

BLE DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept av sin eldre stebror Philip Manshaus (22). Foto: Privat

Inspirert av tidligere terrorister

I retten fortalte stemoren hans hvordan Manshaus forandret seg, spesielt det siste året før drapet på sin egen stesøster og moskéangrepet. Han har selv forklart i retten hvordan han ble radikalisert. Han har også sagt at han var inspirert av terroristen Brenton Tarrant som tidligere samme år drepte 50 mennesker i to moskéangrep i Christchurch på New Zealand. Før angrepet sitt på moskeen lastet han opp et innlegg på forumet EndChan der han hevdet seg utpekt av Tarrant.

Manshaus leste manifestet til Tarrant åtte dager før han selv begikk handlingene.

Faren- og stemoren til Manshaus og søsteren, mennene som overmannet ham og tidligere venner er blant dem som har vitnet i rettssaken.

LES OGSÅ: Terrorangrepet på Al Noor-moskeen i Bærum

Jurist: – Vi har nådd taket

– Vi har ikke hatt mange lignende dommer. Vi har nådd taket, rent domsmessig, men det reelle taket er likevel ikke nådd før Manshaus eventuelt har sittet hele livet i forvaring.

Det sier Jo Stigen, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Manshaus’ minstetid i forvaring er faktisk fire år lengre enn hva Anders Behring Breivik ble dømt til. Men det er ikke fordi Breivik ble dømt mildere.

Foto: Terje Heiestad

– Breivik fikk en minstetid på ti år, for da han ble dømt var det den maksimale minstetiden man kunne få. Etter 22. juli-dommen ble minstetiden diskutert, og deretter ble den hevet til 14 år.

Grunnen til endringen var også at man ville fjerne en forskjell mellom 21 års fengsel og 21 års forvaring.

– I Norge slipper man gjerne ut etter at man har sonet to tredjedeler av fengselsstraffen. Det betyr at du kan slippe ut etter 14 år hvis du får 21 års fengsel. Da minstetiden for forvaring var 10 år, virket det rart at den skulle være mindre, all den tid forvaring ofte gis de alvorligste forbryterne. Nå er det lik minstetid for både alminnelig fengselsstraff og forvaring, sier Stigen.

I teorien kan Breivik slippe ut etter ti år, og Manshaus etter 14 år. Stigen tror at det er lite sannsynlig at det vil skje, i hvert fall i Breiviks tilfelle.

– Etter at Breiviks minstetid er ute, må påtalemyndigheten vise at han fortsatt er farlig. Jeg tror det var en av grunnene til at dommen så tydelig understreket at han er farlig. Det var viktig for dommeren å risse det inn for fremtiden, for dommeren visste at Breivik vil kunne begjære seg løslatt allerede etter ti år.

Rettelse: VG skrev først at Manshaus’ mor forklarte i retten hvordan han har forandret seg og at «foreldrene» hans har vitnet i rettssaken. Det er feil. Manshaus’ mor døde da han var fire år gammel, og det er stemoren hans som har vitnet i retten. Rettelsen ble gjort 11.06.2020 klokken 11.16.

Publisert: 11.06.20 kl. 10:05 Oppdatert: 11.06.20 kl. 12:52

Les også

Fra andre aviser