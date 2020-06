DRAPS- OG TERRORTILTALT: 22 år gamle Philip Manshaus fra Bærum drepte sin egen stesøster og gikk til angrep på moskeen al-Noor i Bærum 10. august i fjor. Foto: Frode Hansen / VG

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) dømmes til 21 års forvaring

Dommen har falt for Philip Manshaus (22). Han dømmes til 21 års forvaring med 14 år minstetid.

Draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) har innrømmet drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum 10. august i fjor, men nektet straffskyld.

Tingrettsdommer Annika Lindström forkynte dommen mot ham torsdag:

Manshaus dømmes til 21 års forvaring med 14 års minstetid. I tillegg idømmes han erstatning til stemoren og de tre som var i Al Noor-moskeen da han angrep den.

Hevdet han handlet i nødverge

Rettssaken mot ham startet 7. mai i Asker og Bærum tingrett, og i sitt sluttinnlegg noen dager senere ba aktor Johan Øverberg om at han får 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år. Det er det samme som dommerne nå dømmer han til.

Først skjøt han stesøsteren flere ganger i hennes egen seng i familiens hjem. Deretter reiste han til moskeen, hvor han skjøt han seg inn, før han ble overmannet av flere moskémedlemmer på innsiden.

Bærumsmannen har innrømmet handlingene men nektet straffskyld, fordi han hevdet at han handlet i nødverge på vegne av det europeiske folk. Han har sagt at drapet på søsteren var rasistisk motivert, fordi hun var adoptert fra Kina.

I aktors sluttinnlegg i retten sa han at drapet på søsteren må bedømmes som en planlagt hendelse, og at han mener det er stor sannsynlighet for at Manshaus vil og ønsker å begå en lignende terrorhandling igjen om han fikk muligheten.

– Han vil kjempe videre. Det er hans klare oppfatning som vi må legge til grunn. Det sier han selv om han risikerer meget lang fengselsstraff, sa Øverberg.

Manshaus’ forsvarer Unni Fries ba i sitt sluttinnlegg om at han frifinnes fordi det etter hennes syn er tvil om hvorvidt han var tilregnelig. Det er mot hva han selv har ment og hva de sakkyndige har vurdert.

Bakgrunn: Tiltalt for drap og terrorhandling

BLE DREPT: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) ble drept av sin eldre stebror Philip Manshaus (22). Foto: Privat

Inspirert av tidligere terrorister

I september i fjor startet en full judisiell observasjon, og de sakkyndige rettspsykiaterne konkluderte med at Manshaus var tilregnelig da han gjennomførte handlingene.

I retten fortalte moren hans hvordan Manshaus forandret seg, spesielt det siste året før drapet på sin egen stesøster og moskéangrepet. Han har selv forklart i retten hvordan han ble radikalisert. Han har også sagt at han var inspirert av terroristen Brenton Tarrant som tidligere samme år drepte 50 mennesker i to moskéangrep i Christchurch på New Zealand.

Manshaus leste manifestet til Tarrant åtte dager før han selv begikk handlingene.

Foreldrene til Manshaus og søsteren, mennene som overmannet ham og tidligere venner er blant dem som har vitnet i rettssaken.

