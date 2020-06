MARKERING: Eli Harold, Colin Kaepernick og Eric Reid kneler under den amerikanske nasjonalsangen. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

Slik gikk det med mannen som startet kneleprotestene

Colin Kaepernick (32) har vært klubbløs i fire år, men hans ikoniske protest brukes fremdeles av demonstranter i USAs gater. Donald Trump kommer med et nytt angrep mot markeringen, men nå kan det åpne seg en mulighet for den tilsidesatte NFL-spilleren.

Drapet på George Floyd har utløst massive demonstrasjoner over hele USA. Mellom kampropene mot rasisme og politivold, har flere demonstranter – og i noen tilfeller politi – markert sitt synspunkt ved å knele.

I 2016 satte NFL-spilleren Colin Kaepernick et kne i bakken under den amerikanske nasjonalsangen. Markeringen var en protest mot det mye av det samme som demonstranter landet rundt nå kjemper mot i dag.

– Når sivil oppførsel fører til død, er opprør den eneste logiske reaksjonen. Ropene om fred vil regne ned, og når de gjør det, vil de falle for døve ører. For deres vold har brakt fram denne motstanden. Vi har rett til å kjempe tilbake. Hvil i fred, George Floyd, skrev Kaepernick om demonstrasjonene på Twitter.

– Han gjorde det andre utøvere ikke ville gjøre. Det krevde mye mot av ham, sier en knelende demonstrant til New York Times.

KNEFALL: Demonstranter kneler under en demonstrasjon i New York. Foto: JEENAH MOON / X03905

Ringvirkningene av Kaepernicks protest vises ennå, men for spilleren selv fikk knelingen konsekvenser. For selv om han i noen miljøer blir sett på som et ikon, har 32-åringen vært klubbløs siden sesongen han markerte sitt synspunkt. San Francisco 49ers frigjorde ham fra kontrakten og siden har ingen lag turt å ansette den kontroversielle spilleren.

Angrepet av Trump

Daværende presidentkandidat Donald Trump var blant dem som fordømte Kaepernicks kneling under nasjonalsangen i 2016. Trump foreslo at spilleren kunne forlate landet om han var misfornøyd og anklaget spilleren, og andre som fulgte hans eksempel, for manglende patriotisme. Fredag gjentok presidenten budskapet.

«INGEN KNELING», skrev han på Twitter etter at quarterback Drew Brees beklaget sine kommentarer om at kneling var en fornærmelse mot landet.

Selv om han har vært uten klubb, har Kaepernick likevel vært en mye omtalt mann de siste årene. I 2018 – to år etter at han startet protestaksjonen – valgte Nike Kaepernick som frontfigur for deres jubileumskampanje.

«Tro på noe, selv om det betyr at du ofrer alt», var slagordet.

Det er delte meninger om spilleren, og noen motstandere av hans markeringer for likestilling, svarte med å brenne Nike-utstyr. Og nok en gang kastet også Trump seg inn i debatten.

– Akkurat som NFL, hvis seeroppslutning har rast, blir Nike fullstendig gruset av sinne og boikott. Jeg lurer på om de hadde noen anelse om at det ville bli slik? skrev presidenten på Twitter.

Trump har også vist lite forståelse med dagens demonstrasjoner. Presidenten har blant annet sendt nasjonalgarden ut i gatene, oppfordret til lov og orden, og flere steder i landet har politiet vært voldelige mot fredfulle demonstranter.

NFL snur

For fire år siden gikk også den amerikanske fotballigaen – NFL – til angrep på Kaepernick. Nye regler krevde plutselig at alle spillere og støtteapparat måtte stå oppreist under nasjonalsangen, og brudd på reglene ville føre til bøter.

Nå ser det ut til at vinden har snudd. Lørdag beklaget NFL-kommissær Roger Goodell at de «ikke lyttet til NFL-spillerne tidligere», men nevner aldri Kaepernicks navn i videoen.

Ligaens nye standpunkt i saken kom under et døgn etter at en rekke stjernespillere gikk ut og krevde en endring.

– Vi, National Football League, fordømmer rasisme og systematisk undertrykkelse av svarte mennesker, sier Goodell.

Ordene er identiske med budskapet spillerne krevde at ligaen skulle ytre.

– Vi i NFL innrømmer at vi handlet feil da vi ikke lyttet til NFL-spillerne tidligere, og oppfordrer alle til å ytre seg og demonstrere fredelig, sier Goodell videre.

Ny sjanse?

NFL-sesongen har planlagt oppstart 10. september. Ingen land har flere smittede og døde som følge av coronaviruset enn USA, men når spillet endelig settes i gang igjen blir det etter alt å dømme uten Kaepernick.

Ligaens tidligere standpunkt i saken og trusler om bøter gjorde det verre for klubber å hente inn Kaepernick. Flere skal ha vært interessert i hans tjenester gjennom årene, men det nærmeste han har kommet en sjanse var da ligaen arrangerte en trening hvor klubber kunne vurdere om han var god nok. Ingen lag valgte å gripe muligheten.

– Jeg har vært klar i tre år. Jeg har blitt hindret i tre år. Alle vet hvorfor, sa Kaepernick etter treningen.

Spilleren har tidligere anklaget ligaen og eierne for å bevist forhindre klubber fra å signere ham. I 2019 trakk han anklagene og sammen med lagkamerat Eric Reid, som også deltok i kneleprotestene, inngikk han et forlik med ligaen.

«Kommer Kaepernick endelig tilbake?», spør Sports Illustrated etter at ligaen har endret sitt synspunkt i saken. Magasinet peker på at flere klubber kan ha bruk for en ny quarterback og foreslår at ligaen gir ham en ny sjanse til å vise hva han kan.

