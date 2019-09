VG felt i PFU i Bertheussen-saken

Pressens faglige utvalg mener VG brøt Vær varsom-plakaten i en artikkel som omtalte siktelsen av Laila Anita Bertheussen.

Det var advokat John Christian Elden som klaget VG inn til PFU på vegne av sin klient. Bakgrunnen var en artikkel publisert i VG 15. mars i år.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) gikk av som minister i mars i år da det ble kjent at Bertheussen, som er samboeren hans, var siktet for trusler og hærverk mot parets felles hjem. Hun ble også siktet for å ha diktet opp en straffbar handling, og nylig ble det kjent at PST innstiller på å tiltale henne.

I saken skrev VG at PST sikret bevis gjennom et hemmelig overvåkningskamera som var satt opp i nabolaget. VG omtalte i saken at kameraet også var hemmelig for justisministeren og Bertheussen, basert på kildeopplysninger. Denne opplysningen var feil, og ble rettet i artikkelen 12. april. Informasjon om rettelsen ble lagt inn i saken.

PFU mener VG i sin dekning brøt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde. PFU mener også at det tok for lang tid før VG rettet saken og felte derfor VG for brudd på punkt 4.13, som slår fast at feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Elden mente at VG hadde brutt fem punkter i Vær varsom-plakaten:

Punkt 2.1 om redaktørens integritet og uavhengighet.

Punkt 3.2 om opplysningskontroll og kildebredde.

Punkt 4.5 om forhåndsdom.

Punkt 4.13 om rettelse.

Punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Flere saker

Utvalget behandlet også klager mot Dagbladet og Stavanger Aftenblad, blant annet.

Sistnevnte ble felt på punktene 3.2 om opplysninger og kildekontroll og 4.4 om dekning av tittel og ingresser i en artikkel om kjøp og salg av båter, der bedriften som klaget, mener avisen har svertet deres navn og rykte.

Dagbladet får kritikk for punkt 4.8 som handler om omtale av barn, i en video og to nettartikler der de omtaler en ungdomsgjeng som skal ha gått til angrep på en pub og dens gjester. Videoen var ikke sladdet godt nok.

