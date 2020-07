PÅ HØY TID: Olav Thon (97) er glad for at det endelig er åpnet opp for grensehandel igjen. Foto: Janne Møller-Hansen

Olav Thon: – Å stenge grensen var et alvorlig inngrep

Milliardæren Olav Thon mener nedstengningen av grensen mot Sverige var et feilgrep. Han er glad for Töcksfors og Charlottenlund nå er karantenefrie, og mener at Strömstad også burde vært åpnet for nordmenn.

Olav Thon (97) er konsernsjef for Olav Thon Gruppen som eier kjøpesentre ved grenseovergangene Töcksfors og Charlottenlund. Han syntes det var på høy tid å åpne opp for karantenefri kontakt mellom Sverige og Norge igjen.

– Å stenge grensen var et alvorlig inngrep som jeg har vært svært skeptisk til. Men, det er fint at det nå er åpnet opp for for Värmland, sier han til VG.

Bakgrunnen er at Regjeringen fredag endret reiserådene fra og med kl. 24 natt til lørdag ble fire nye svenske len åpnet for nordmenn: Värmland, Örebro, Östergötland og Kalmar. Fra før av er Skåne, Blekinge og Kronoberg - såkalt grønne len hvor nordmenn kan dra til uten at det utløser karantene ved returen.

Hytteeiere VG har snakket med mener det er synd at myndighetene ser Vestre Götaland (hvor Strömstad ligger) under ett. De peker på at det er lav smitte i Tanum kommune rett sør for Strömstad.

– Det er mer smitte her jeg bor i Lillestrøm kommune, sier hytteeier Stig Nikolaisen til VG.

Olav Thon er også opptatt av Strömstad-grensen.

– Synes du Vestre Götaland, med Strömstad også burde vært åpnet opp?

– Jeg mener absolutt at Strömstad også burde vært åpnet. Jeg mener at de burde vurdere situasjonen kontinuerlig med hensyn til åpning. I tillegg til handlende er det jo nesten bare nordmenn som arbeider der og det har stor innvirkning, spesielt på Østfold-regionen, sier Thon.

Vi snakker med Thon på telefon mens han er ute og går tur i Nordmarka sammen med kona Sissel. VG tippet på at han var på vei over Hallingskarvet men han bedyrer at det er noen år siden han var på de trakter.

– Den gamle klatrekjempen Arne Næss sa at det var lurt å kutte ut fjellklatring etter fylte 95 år. Så det blir mest turer i nærområdet nå, sier 97-åringen.

– Burde ikke vært stengt

For mange nordmenn blir det ikke skogstur, men grensetur i morgen og Thon tror det blir folksomt på Töcksfors og Charlottenlund.

– Ja, jeg tror det sikkert kommer mange. Men det kommer nok endel svensker over til Norge også, for dette er et tosidig handelsforhold. Halden, for eksempel, nyter godt av mange svenske turister, sier han.

– Synes du svenskegrensen har vært «avstengt» for lenge?

– Ja, grensen burde ikke vært stengt i det hele tatt. Det blir veldig interessant å se situasjonen om et år. Jeg tror grensestengningen har hatt større negativ økonomisk effekt enn man så for seg, sier Olav Thon.

Thon har også tidligere i år uttalt at stengte grenser gir liten smittehindringseffekt. «Det spiller ingen rolle om grensen er stengt. Koronaviruset bryr seg jo ikke om landegrenser», sa han til avisen Nya Wermlands-Tidningen i mai.

Folkehelseinstituttet begrunner nedstengningen av grensen mot Sverige med at alle som ankommer Norge fra land og regioner med høy smittespredning, skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det er unntak fra innreisekarantene for reisende fra land i EU-, EØS- og Schengen-området når landet har færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå) og færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

GLEDER SEG: Sentersjef på Töckfors Shoppingcenter, Madeleine Ward, sier de ser frem til å ta imot norske kunder igjen, og at de er klare for å håndtere coronaviruset. Foto: Privat

Men nå er det bare glede å spore hos dem som opererer shoppingsentrene på grensen.

– Vi gleder oss til det løsner nå, sier sentersjef ved Töckfors Shoppingcenter, Madeleine Ward, til VG.

Helt siden grensen stengte mellom Norge og Sverige har grensehandelen måtte lide, men nå ser det ut til at mange igjen skal få besøk av norske kunder på jakt etter billig mat og alkohol.

– Vi har fulgt helsemyndighetenes råd hele tiden, og vi har fortsatt mange svenske kunder. Så smitteverntiltakene har vært på plass lenge, sier sentersjefen.

Smittetiltak

Ward forklarer at de har gjort mange tiltak for å hindre smitte, og at de ikke er videre bekymret for at kjøpesenteret skal bli en smittebombe.

– Det handler om å kunne holde avstand til alle kunder, at det finnes håndsprit og at butikkene har ommøblert så det er mulig å holde avstand mellom kundene.

I tillegg opplyser hun om at restaurantene har fått bruke fellesarealet til å sette ut bord, slik at personer kan holde avstand når de sitter og spiser.

– Vi har også økende frekvens av renhold. Vi er del av Olav Thon-sentrene og vi har samme instruksjoner som de har i Norge, sier hun.

– Bestilt mer varer

Ward håper på mange kunder, men sier de samtidig vil at kundene skal komme mer spredt, på flere tider av døgnet. Uansett er de klare til å ta imot harryhandlende nordmenn.

– Butikkene er klare, de har bestilt inn mer varer og flere fra personalet er tilbake fra permisjon.

VG har ikke fått kontakt med Claes Sjöholm, senterleder ved Charlottenberg Shoppingsenter, men han uttaler seg om åpningen på konsernets nettsider .

– Dette er en unik og veldig positiv situasjon vi havnet i nå som grensen er åpen igjen. Når det gjelder å minimere spredningen av Covid-19 så har vi både i Charlottenberg og Töcksfors forberedt oss godt i forhold til ulike scenarier med passende tiltak, sier Sjöholm til Via.

Han nevner at de har kalt inn ekstra vektere og parkeringsvakter. I tillegg til smitteinformasjon på plakater er det satt ut desinfeksjonsmidler ved typiske berøringspunkter i senteret.

