VINK: President Volovomyr Zelenskyj takket for oppmerksomheten på sikkerhetskonferansen i München fredag.

Zelenskyj: Advarer mot vestlig sommel

MÜNCHEN (VG) Ukrainas president er ikke fornøyd med tempoet i vestlig støtte til krigen mot Russland.

– Forsinkelser har alltid vært, og er fortsatt, feil, sa president Volodymyr Zelenskyj til verdenslederne på sikkerhetskonferansen i Münhen fredag.

Han sa at krigen er mulig å vinne for Ukraina - men at det forutsetter et enda høyre tempo i vestlig militær hjelp:

– Kan vi frigjøre oss fra Russland, spurte presidenten.

Og svarte selv:

– Ja. Vi kan frigjøre vårt land, Det finnes 1891 bevis på det. Det er antallet byer og landsbyer som vi har gjenerobret fra russisk kontroll, sa Zelenskyj til verdenslederne som er samlet på sikkerhetskonferansen i München fredag ettermiddag..

– Det finnes ingen alternativer til ukrainsk seier i krigen, og til medlemskap i Nato og EU, la han til.

Vil kvele Moldova

Han hadde en tydelig melding om at vesten agerer for langsomt:

– Jo lengre det drøyer med EU-medlemskapet, desto mer skade kan Russland gjøre, sa den ukrainske presidenten i en tale på videolink til konferansen.

Han sa at alt nå handler om økt tempo i støtten til landet.

Og presidenten var overbevist om at Russland vil angripe andre land, også de som tidligere var en del av Sovjetunionen, om president Putin lykkes i Ukraina:

– Mens dere diskuterer stridsvognstøtte til Ukraina, legger Russland planer for hvordan de kan kvele Moldova, sa Zelenskyj.

I TYSKLAND: Jens Stoltenberg blir intervjuet av presse i Munchen fredag.

Stoltenberg: Ukraina kan vinne krigen

Mens forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Ukraina ikke kan vinne på slagmarken, er Jens Stoltenberg klar på det motsatte standpunktet.

Det gjorde han klart da han kom til sikkerhetskonferansen i München fredag ettermiddag.

– Kan Ukraina vinne krigen?

– Ja, det er derfor vi støtter dem. Vi har sagt igjen og igjen at vi vil støtte dem slik at de kan vinne, og består som en selvstendig og uavhengig nasjon. Denne krigen må slutte ved forhandlingsbordet, men hva man oppnår der et totalt avhengig av styrken på slagmarken, sier Stoltenberg på spørsmål fra VG.

– Derfor skal vi støtte dem så lenge som det er nødvendig, la han til.

Han la til at krigen i Ukraina utvikler seg til å bli en utholdenhetskrig, og at det nå handler om å sikre landets forsvar forsyninger for å motstå presset fra de russiske styrkene.

Advarte

For ett år siden brukte Stoltenberg sikkerhetskonferansen til å be Putin la være å angripe Ukraina. Noen få dager etterpå var invasjonen et faktum.

– I dag, ett år etter, kan vi dra noen lærdommer: Vi må fortsette å støtte Ukraina, fordi hvis Putin vinner er det en tragedie for ukrainerne, men også for alle andre: Det vil være et budskap om at store land kan vinne frem med makt, og det er i vår interesse å stoppe dem. Så vi kan ikke tillate at Putin vinner, sa Stoltenberg.

Han har dermed et annet budskap enn den norske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, som i et intervju med Klassekampen fredag sier rett ut at han ikke tror Ukraina kan vinne denne krigen.

– Jeg ser ikke helt hvordan det skal kunne skje, sa Kristoffersen til avisen.

Han sa at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten, og at det i så fall vil ta svært lang tid, og medføre store lidelser.

Viktig

Sikkerhetskonferansen i Munchen samler regjeringssjefer og topp-politikere fra en rekke land. I år er blant andre USAs visekresident Kamala Harris, Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Olaf Scholz og den mektige republikaneren Mitch McConnell på talerlisten.

Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen for flere regjeringsmedlemmer: utenriksministeren, forsvarsministeren, klima- og miljøministeren og bistandsministeren.

Tragedie

Stoltenberg sa at støtten fra vestlige land er helt avgjørende for det ukrainske forsvaret:

– Hvis president Putin vinner i Ukraina, vil det være en tragedie for det ukrainske folket, men også farlig for alle oss andre, sa Stoltenberg da han kom til konferansen fredag.

Stoltenberg fløy direkte inn til München fra et besøk i Tyrkia, hvor han fløy over jordskjelvrammede områder torsdag ettermiddag.

Der diskuterte han også status for Nato-søknadene fra Sverige og Finland med den tyrkiske presidenten. Tyrkia holder igjen godkjenningen av de to søkerlandene, som ett av to gjenstående Nato-land.

– Min beskjed var at tiden er inne til å godkjenne både søknadene fra Sverige og Finland. De har oppfylt sine betingelser i avtalen med Tyrkia fra i fjor sommer. Det viktige nå er ikke om de kommer inn samtidig, men at de får medlemskapet så snart som mulig, og ikke om de godkjenner et land om gangen, sa Stoltenberg.