Elever tatt i ChatGPT-juks under tentamen

Lærer avlyste hele prøven da han fersket tre elever i å bruke kunstig intelligens.

10. trinn ved Hakadal ungdomsskole fikk bruke internett under norsk-tentamen onsdag, for å kunne bruke ordliste og andre tillatte hjelpemidler.

Etter to timer ble tentamen avbrutt. Tre elever ble nemlig tatt på fersken i å bruke AI-verktøyet ChatGPT, og elevene ble sendt hjem.

ChatGPT har de siste månedene vært mye omtalt, spesielt i skolesammenheng. Flere lærere har uttrykt en skepsis, og ønske om bedre kontroll på bruk av kunstig intelligens i skolen. NTNU har sagt til VG at de ikke klarer avdekke tilfellene hvor det brukes til juks.

Nå har altså Hakadal ungdomsskole fått kjenne hvordan verktøyet kan misbrukes.

– Det er jo mest ergerlig for de andre elevene, sier rektor ved skolen, Bodil Moss. Hun forteller at læreren oppdaget jukseforsøket ved en tilfeldighet.

På mandag skal elevene ta opp igjen prøven. Da blir det derimot med penn og papir.

– Ja, da blir det gamlemåten, sier Moss.

Blir ikke straffet

Rektoren sier til VG at mandagens prøve ikke vil bli helt som en ordinær tentamen, og ikke være like utslagsgivende på standpunktkarakteren som tentamen vanligvis er. Hun sier det likevel er viktig for elevene å få muligheten til å vise hva de kan.

– Det blir en mindre prøve. De har jo forberedt seg godt, så nå kan de få vise kompetansen sin. Så vil de få flere muligheter til å vise det frem utover våren, så elevene får en rettferdig standpunktkarakter.

Moss forteller at de er i dialog med kommunen om å innføre strengere restriksjoner for bruk av nett i slike sammenhenger.

– Dette er jo vanskelig å oppdage, så vi trenger noen verktøy.

– Vil dette få videre konsekvenser for de tre elevene?

– Nei, vi skal ikke straffe noe mer enn vi har gjort. Vi tar dette som en læringssituasjon.

VG har vært i kontakt med Nittedal kommune, som kaller hendelsen en internsvikt.

– Kommunen arbeider nå med å få etablert en sperreløsning. Den vil være klar i løpet av kort tid, og i god tid før vårens eksamen på 10. trinn. Denne vil også sperre for ChatGPT, sier Hilde Gran, som er sjef for oppvekst og utdanning.