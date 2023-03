BLE FUNNET DØD: Espen Simonsen (32) ble funnet død i en bolig i Skudneshavn 20. februar. Nå mener politiet skadene tilsier at han er blitt utsatt for en straffbar handling.

Mener Espen Simonsen (32) ble utsatt for noe straffbart

Dødsårsaken er fortsatt ukjent, men politiet mener skadene mannen hadde tilsier at han har blitt utsatt for noe straffbart.

Politiet har undersøkt dødsfallet som «mistenkelig» siden 32 år gamle Espen Simonsen ble funnet død i sitt eget hjem i Skudneshavn 20. februar.

I tiden etterpå har politiet blant annet bedt om tips, video og bilder fra området fra kvelden 17. februar og til formiddagen 20. februar. De har også bedt folk som snakket med avdøde i dette tidsrommet om å ta kontakt.

Nå mener politiet at han må ha blitt utsatt for en straffbar handling.

– Dødsårsaken er fremdeles ukjent for politiet, men skader på avdødes kropp tilsier at han er utsatt for noe straffbart, sier politiadvokat Else Lokna i en pressemelding.

UNDERSØKER FORTSATT: Bildet som er fra 20. februar, viser kriminalteknikere utenfor adressen der mannen ble funnet død. Boligen er fortsatt sperret av.

Har gjort beslag i boligen

Boligen han ble funnet i er fortsatt sperret av politiet Her har politiet gjort flere kriminaltekniske undersøkelser og hundesøk, blant annet.

– Vi kan ikke gå inn på resultatene fra disse etterforskningsskrittene, men vi kan bekrefte at vi har gjort beslag i avdødes bolig, sier Lokna.

Politiet har også gjort flere titalls vitneavhør og jobber med å kartlegge avdødes bevegelser.

– Politiet har satt inn nødvendige ressurser for å oppklare saken og avklare hva som har skjedd. Politiet bruker betydelige lokale ressurser og har også bistand fra Kripos, sier Lokna videre.