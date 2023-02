ALVORLIG: Justisminister Mehl har fått på bordet en rapport fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet som har gransket klareringsmyndighetene i Norge.

Krever opprydding fra Mehl etter rapport om forskjellsbehandling

Etter flere VG-avsløringer bestilte justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) et nasjonalt tilsyn med praksis for sikkerhetsklareringer. Rapporten avdekker mangelfulle retningslinjer og mulig forskjellsbehandling.

– Justisministeren må rydde opp umiddelbart, sier Frode Nilsen som er talsmann for interessegruppen for ansatte med klareringsutfordringer.

Det var justisminister Mehl som bestilte rapporten etter at VG i mai i fjor avslørte at tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering, selv om han ble straffet for ulovlig oppbevaring av våpen.

VG har tidligere fortalt at ansatte har mistet sikkerhetsklareringen på grunn av inkassotrøbbel – og hvordan unge nordmenn med flerkulturell bakgrunn venter i årevis på å få vurdert sine saker.

Da justisministeren iverksatte tilsynet i juni, uttalte hun at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skulle undersøke likebehandling og rettssikkerhet opp mot nasjonal sikkerhet.

– Det er svært viktig at det er tillit til at like tilfeller behandles likt når det gjelder sikkerhetsklarering og autorisasjon, sa Mehl den gang.

Nå er rapporten klar. Og NSM slår fast at det ikke er tilfellet:

«Tilsynet har avdekket at tilsvarende saker kan få ulikt utfall, avhengig av hvilken klareringsmyndighet som behandler saken».

Flere mister jobben

NSM oppsummerer tre hovedfunn fra sitt tilsyn:

Ulik risikoforståelse og mangelfulle felles overordnede retningslinjer på tvers av klareringsmyndighetene.

Uklarhet rundt hvordan regelverket skal tolkes og praktiseres i enkelte saker med mangelfull personhistorikk.

Det er ikke avdekket særbehandling av toppledere.

En sikkerhetsklarering er en avgjørelse om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av gradert informasjon. Hvert år fremmes det rundt 30.000 forespørsler om sikkerhetsklarering i Norge. Mellom 7–800 av disse får avslag, opplyser NSM.

Uten sikkerhetsklarering, tvinges flere til å slutte i jobben.

De fem instansene som har blitt gransket er Sivil klareringsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets sikkerhetsavdeling, E-tjenesten og NSMs egen klareringsmyndighet.

NSM vil ikke svare på hvilke klareringsmyndigheter som har tolket loven feil eller om det er personer som har mistet sikkerhetsklarering på grunn av feil praktisering av sikkerhetsloven.

– Vil dere be klareringsmyndighetene se på gamle saker på nytt i lys av undersøkelsen deres?

– Vi avventer eventuelle føringer for oppfølging fra Justisdepartementet. Inntil det eventuelt kommer, ønsker vi ikke å svare på spørsmål om rapporten i media, skriver pressevakt Anniken Beyer Fjeld i en e-post.

KRITISK: Advokat Vetle Rasmussen mener en del avgjørelser fra klareringsmyndighetene er vanskelig å forstå.

– Overfølsomme klareringsmyndigheter

Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet sier til VG at de vil fortsette arbeidet med å forbedre og effektivisere arbeidet med personellsikkerhet. Han påpeker samtidig at tilsynsrapportens omtale av negative avgjørelser er upresis og uheldig.

– Et betydelig antall av de 7–800 sakene, får klarering på vilkår, mener Gjølstad.

I rapporten opplyser klareringsmyndighetene at de opplever mangelfulle, felles overordnede retningslinjer fra NSM.

Parat-advokat Vetle Rasmussen, med arbeidsrett som fagfelt, er ikke overrasket over at tilsynet avdekker både ulik risikoforståelse og manglende retningslinjer.

– For oss fremstår dette som en samhandlingsutfordring, sier han.

– Gjennom saker vi har jobbet med opplever vi at enkelte klareringsmyndigheter har en overfølsomhet, og avslår klarering som andre klareringsmyndigheter ville godkjent.

Talsmann Frode Nilsen i «Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer» reagerer på vegne av sine medlemmer:

– NSM sier rett ut at retningslinjene deres enten ikke har nådd frem til de ulike klareringsmyndighetene, eller underforstått at klareringsmyndighetene ikke vil følge dem, sier Nilsen.

– Er det veiledningen fra NSM som er for dårlig? Eller har det etablert seg en egen kultur og praksis i hver enkelt klareringsmyndighet, med hver sin lovforståelse? spør han.

Nilsen mener det er et demokratisk problem hvis det er uenighet om lovforståelsen. Han mener saken har likhetstrekk med NAV-skandalen, der personer ble uriktig dømt for trygdesvindel.

KRITISK: Frode Nilsen krever at justisministeren rydder opp.

Nilsen mener dette er felles for sakene:

– I begge sakene er det fagmyndigheter og forvaltning som ikke forsto gjeldende lovverk og praktiserte feil i en årrekke.

Ber Kontrollkomiteen åpne sak

Nå krever han er skikkelig opprydding fra justisministeren, og mener også Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bør vurdere å åpne kontrollsak. Han peker særlig på at store deler av tilsynet er unntatt offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet.

– Desto mer grunn til å åpne kontrollsak: Det vil være særdeles alvorlig dersom sikkerhetsgradering benyttes for å skjule grums innen klareringsforvaltningen, sier Nilsen.

Justisminister Mehl ønsker ikke å svare VG på spørsmål om rapporten.

Det gjør heller ikke statssekretær Hans-Petter Aasen.

STATSSEKRETÆR: Hans-Petter Aasen (Sp)

Statssekretæren sender isteden en generell uttalelse gjennom kommunikasjonsenheten i Justisdepartementet. Der skriver han at departementet har startet et arbeid med å følge opp funnene og konklusjonene overfor de berørte klareringsmyndighetene. Han ønsker ikke å utdype nærmere, men tillegger:

«NSM må forsterke arbeidet med veiledning av klareringsmyndighetene for å unngå uklarheter og grunnlag for ulik praksis.»