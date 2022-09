STANSET: PSTs livvakter ble stanset på N’djili internasjonale flyplass.

Tre PST-livvakter stanset i Kongo

I sosiale medier skriver kongolesiske journalister at de tre norske statsborgerne er pågrepet. PST tilbakeviser disse påstandene.

Kongolesiske journalister skriver på Twitter at tre norske statsborgere er pågrepet på flyplassen i Kinshasa med flere våpen og ammunisjon. PST bekrefter at det er snakk om deres livvakter, men avviser at de er pågrepet.

– PST er kjent med meldingene på Twitter, og det stemmer ikke. De er ikke pågrepet. Det dreier seg om PSTs livvakter, og utover det, ønsker jeg ikke å kommentere noe mer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen til VG.

Dette skal være våpen som ble beslaglagt på flyplassen, ifølge kongolesiske journalister:

Måtte levere inn våpen

Det er også publisert bilder av våpentillatelsen nordmennene fikk av Kongos innenriksdepartement. Tillatelsen er utstedt fra 29. september til 6. oktober.

Ifølge kongolesiske journalister hadde de med seg flere våpen enn de hadde tillatelse til.

Den norske ambassadøren i Kongo skriver på Twitter at nordmennene måtte levere inn våpnene sine på flyplassen, selv om de hadde kommunisert med myndighetene på forhånd for å innhente nødvendige tillatelser.

VG har spurt PST som livvaktene er der nå, hvorfor de er der og om det stemmer at de hadde med seg våpen.

– Livvaktene i PST beskytter norske myndighetspersoner, for eksempel medlemmer av regjeringen. Detaljer rundt våpen og hvordan de konkret arbeider har jeg ikke mulighet til å gå inn på, sier Bernsen videre.

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD) om saken, men de henviser til PST.

Kripos opplyser at de ikke er varslet om hendelsen.