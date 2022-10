Dette skal være våpen som ble beslaglagt på flyplassen, ifølge kongolesiske journalister:

Fire PST-livvakter stanset i Kongo

Fire PST-livvakter ble stanset med flere våpen og ammunisjon i Kongo. – Det tyder på mangelfull kommunikasjon, sier tidligere norsk ambassadør.

Kongolesiske journalister skriver på Twitter at tre norske statsborgere er pågrepet på flyplassen i Kinshasa med flere våpen og ammunisjon. Norges ambassadør presiserer senere at det var fire norske politifolk som ankom flyplassen med våpen.

PST bekrefter at det er snakk om deres livvakter, men avviser at de er pågrepet.

– PST er kjent med meldingene på Twitter, og det stemmer ikke. De er ikke pågrepet. Det dreier seg om PSTs livvakter, og utover det, ønsker jeg ikke å kommentere noe mer, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til VG.

Måtte levere inn våpen

Det er også publisert bilder av våpentillatelsen nordmennene fikk av Kongos innenriksdepartement. Tillatelsen er utstedt fra 29. september til 6. oktober.

Ifølge kongolesiske journalister hadde de med seg flere våpen enn de hadde tillatelse til.

Den norske ambassadøren i Kongo skriver på Twitter at nordmennene måtte levere inn våpnene sine på flyplassen, selv om de hadde kommunisert med myndighetene på forhånd for å innhente nødvendige tillatelser.

VG har spurt PST om livvaktene er der nå, hvorfor de er der og om det stemmer at de hadde med seg våpen.

– Livvaktene i PST beskytter norske myndighetspersoner, for eksempel medlemmer av regjeringen. Detaljer rundt våpen og hvordan de konkret arbeider har jeg ikke mulighet til å gå inn på, sier Bernsen videre.

Dagen etter at informasjonen begynte å versere i lokale kongolesiske medier, presiserer ambassadør Jon-Åge Øyslebø i et presseskriv at det var fire norske politifolk som ble stoppet på grensen, samtidig som han tilbakeviser informasjonen om at de ble arrestert. Informasjonen har han også delt i en Twitter-tråd som var delt over 500 ganger og hadde 475 kommentarer.

Han skriver at politifolkene hadde reist dit etter avtale med kongolesiske myndigheter, fordi en person med høyt sikkerhetsnivå er invitert til forberedelsesmøtet i Kinshasa som skal være i forkant av klimatoppmøte i Egypt i November.

Klimaminister Espen Barth-Eide skal, ifølge hans offisielle kalender, delta i forberedelser til FNs årlige klimatoppmøte i Kinshasa.

– Blitt mer vanlig

– Det er blitt mer vanlig de siste årene at statsråder har med seg væpnet politi fra Norge. Da gjelder strenge prosedyrer: Man definerer hva man ønsker å ha med seg og kommuniserer det gjennom diplomatiske kanaler. Så får man tillatelser. Det er sjeldent det blir sagt nei, sier Arild Øyen.

Han har vært Norges ambassadør i flere afrikanske land og var sentral for å få Joshua French hjem til Norge.

Diplomat og tidligere ambassadør i Angola og Uganda, Arild Øyen. På bildet er han i Kongo for å forhandle om Moland og French i 2009.

Han utdyper at alle våpen og tillatelser blir gjennomgått ved ankomst for å se at de stemmer med tillatelsene som er gitt. Skuddene telles både ved ankomst og avreise.

– Hvis du har 100 skudd ved ankomst, så skal man ha med 100 skudd ut. Hvis man ikke har det, må det gjøres rede for. Det er rutinemessig og strengt, sier Øyen og fortsetter:

– Man kan selvsagt ikke ha med seg noe man ikke har tillatelse til. Man vet at man blir kontrollert. Hva som har skjedd her vet jeg ikke, men det tyder på mangelfull kommunikasjon. Besøk fra en statsråd fra Norge er en svært positiv sak for Kongo.

Øyen understreker at prosedyrene vanligvis går helt greit.

– Jeg vil ikke uttale meg om hvor feilen ligger, sier han.

STANSET: PSTs livvakter ble stanset på N’djili internasjonale flyplass.

Viser til PST

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD) om saken, men de henviser til PST.

Barth-Eide skriver også til VG at PST må svare om saken.

Kripos opplyser at de ikke er varslet om hendelsen.

Fra en kilde med god kjennskap til Kongo, får VG opplyst at kongolesiske myndigheter gir følgende forklaring til lokale medier: PST-livvaktene hadde søkt Kongos innenriksminister om lov til å komme med våpen, og fått tillatelse til å ta med lette våpen, ikke tunge.

På flyplassen ble de stanset med tunge våpen. De skal få disse tilbake når de reiser tilbake.