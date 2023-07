KOBLES TIL DEPRESJON: En ny svensk studie kobler bruken av p-piller til økt forekomst av depresjon.

Ny studie linker p-piller til depresjon: − Vi skal ikke godta å bli et bivirkningskart

En ny svensk undersøkelse kobler bruk av p-piller til økt forekomst av depresjon hos unge kvinner. Anniken Elisenberg opplevde å bli nedstemt av prevensjonsmiddelet, og sluttet etter råd fra psykologen.

Studiet utført ved Uppsala universitetet fant at tenåringsjenter som bruker p-piller har over dobbelt så stor risiko for å utvikle depresjonssymptomer.

Gynekolog Siri Kløkstad påpeker at ikke alle hormonelle prevensjonsmidler er like og anmoder unge å konsultere med helsepersonell for å finne det riktige preventive alternativet. Vis mer

Etter å ha slitt med negative tanker og følelser i flere år, bestemte Elisenberg seg for å oppsøke psykolog. Det var under denne konsultasjonen at hun fikk øynene opp for sammenhengen mellom de vonde følelsene og prevensjonen hun gikk på.

– Akkurat i det sekundet føltes det så åpenbart, og jeg kjente på en blanding av lettelse og sinne. Jeg hadde jo gått på p-pillene i tre år, sier Elisenberg.

SLET: Anniken Elisenberg opplevde nedstemthet etter å ha begynt på p-piller.

Slet med smerter

20-åringen startet på prevensjon på ungdomsskolen, etter å ha slitt med intense menstruasjonssmerter, som i senere tid viste seg å skyldes endometriose.

Etter syv år med komplikasjoner ble Elisenberg endelig operert forrige uke. Hun beskriver det som åpenbart at det har vært noe galt helt siden hun fikk mensen.

– Når man har så sterke mensensmerter så begynner det jo å ringe en varsellampe, sier hun.

– Jeg har prøvd å få hjelp, men for unge jenter er løsningen å gå på prevensjon for å få hormonene i sjakk.

Unge kvinner mest utsatt

En studie utført av forskere ved Uppsala universitetet viser at kvinner som går på p-piller har større risiko for å utvikle depresjon, spesielt de første to årene.

Det er særlig tenåringer som er utsatt. Ifølge studien øker p-pillebruk risikoen for å utvikle depresjonssymptomer med 130 prosent i denne gruppen.

– Det er absolutt en sterk kobling. Det er mer enn dobbelt så høy risiko, sier stipendiat Therese Johansson ved Uppsala universitet til NTB.

En kvart million kvinner deltok i studien som ble publisert tidligere denne måneden. Det er kombinasjons-p-piller med østrogen og gestagen som er undersøkt i studien.

Ikke all prevensjon er lik

Gynekolog i Sex og Samfunn, Siri Kløkstad, forklarer at det er viktig å huske at ikke all hormonell prevensjon er lik og at majoriteten av deltagerne i den svenske undersøkelsen begynte på p-piller mellom 1960 og 2000, da det ble brukt en høyere dose hormoner og preparater vi ikke bruker i dag.

Hun legger til at det heller ikke er gjort undersøkelser på de ulike typene p-piller som nå er tilgjengelig.

Gynekologen har et klart råd til unge som har spørsmål rundt prevensjon.

– Kom og snakk med helsepersonell som virkelig kan noe om det. Hør mer på helsepersonell enn venner, familie og influencere, sier Kløkstad.

– Det er vi som kan mest om dette, mens andre snakker av personlig erfaring.

Kløkstad håper at studier på hormonell prevensjon kan brukes til å bedre screeningen av pasienter og finne den typen prevensjon som er best tilpasset hver enkelt.

OPPFORDRING: Gynekolog i Sex og Samfunn, Siri Kløkstad, kommer med en klar oppfordring til unge kvinner om å kontakte helsepersonell for råd om prevensjon.

Unner kvinner å vite om bivirkninger

Elisenberg har byttet p-piller opptil flere ganger, uten hell. Etter at hun i 2021 satte inn spiral, forteller hun at hun ikke lenger er plaget av negative bivirkninger.

I dag er Elisenberg aktiv i Unge Høyre, med kvinnehelse som en av sine hjertesaker. Hun mener at det er for lite snakk om bivirkningene mange unge opplever ved bruk av p-piller.

– Da jeg skulle starte på p-piller fikk jeg kun de vanlige spørsmålene om blodpropp, sier hun.

– Jeg skjønner jo at man ikke skal si alt og skremme folk med prevensjon, men når man har tydelig tall så burde man unne kvinner å få vite om det.

Anbefaler å spørre fagfolk

Elisenberg råder unge kvinner som har spørsmål rundt prevensjon om å rådføre seg med helsepersonell.

– Der jeg tabbet meg ut var å ikke stille nok spørsmål til legene som ga det til meg, sier Elisenberg.

– Bivirkningskartet er et verdenskart. Man antar jo ikke at alt det som står der skal skje med en selv.

Samtidig oppfordrer hun til å si ifra om man opplever negative bivirkninger.

– Du kjenner kroppen din bedre enn helsevesenet, så stå på om du kjenner at noe er galt, sier hun.

– Vi skal ikke godta å bli et bivirkningskart bare for å dempe mensensmerter.

– De fleste er jo veldig fornøyde

Gynekolog Kløkstad opplever at det har blitt mer fokus på psykisk helse blant unge og at flere som kommer til henne sier at de er redde for å bli deprimerte.

Selv om hun er noe overrasket over de høye tallene som kommer frem i den svenske studien, synes hun det er viktig å poengtere at det i realiteten kun er snakk om et lite fåtall.

– Om man snakker om en risikoøkning på 130 prosent tror kanskje folk at de kommer til å få depresjon, men slik er det jo ikke, sier hun.

– De fleste er jo veldig fornøyde, men dem hører man jo ikke så mye fra.

