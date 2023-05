Slår olivenoljealarm: − Må stoppes umiddelbart

Tørken herjer i Sør-Europa. Nå er Spanias sletter så knusktørre at det slås olivenoljealarm.

Kortversjonen Sør-Europas tørke påvirker olivenoljeproduksjonen og prisene har økt med nesten 60 prosent siden juni i fjor

Tørken i Spania påvirker landsbygda i stor grad og ødelegger avlinger på rundt 3,5 millioner hektar

Ulovlig blandet olivenolje selges i Spania for å holde prisene nede, men er skadelig for bransjen og bønder Vis mer

Flere land har virkelig fått kjenne på konsekvensene av hetebølgen og tørken som herjer over sørlige del av Europa. I Italia har vannbestanden i landets lengste elv sunket betraktelig og Spania opplevde tidenes varmeste april.

Nå som værfenomenet El Niño El NiñoEl Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator. En El Niño-episode påvirker været over mye av Jorden, og gir utslag på den globale middeltemperaturen. (Kilde: snl.no) er på vei, spår i tillegg eksperter en sommer med flere varmerekorder.

– Må stoppes umiddelbart

Men også i fjor fikk Sør-Europa en veldig varm og tørr sommer, og det har også fått konsekvenser for olivenoljeproduksjonen og prisnivået på det flytende gullet.

Financial Times skriver at prisene har gått opp nesten 60 prosent siden juni i fjor, samtidig som verdensproduksjonen gått ned med 26 prosent det siste året, ifølge EU.

Nå kan det se ut til at noen har prøvd å sette inn et tiltak for å holde prisene nede i Spania, og dette skaper panikk blant spanske bønder, ifølge El Mundo.

Organisasjonen for småbønder i Spania (UPA), sier de er svært bekymret for utviklingen for olivenoljene som selges på markedet: Ekte olivenolje blandet med annen type matolje.

– Praksisen har oppstått på grunn av økningen i prisen på olivenolje som følge av økningen i produksjonskostnadene og den korte sesongen forårsaket av tørken, sier UPA, og mener praksisen er svært skadelig for olivenprodusentene og resten av bransjen.

– Vi går inn i et periode med uforutsigbare konsekvenser for sektoren som helhet. Det må stoppes umiddelbart.

Det å blande oljer laget av forskjellige råvarer er ikke ulovlig i hele Europa, men i Spania er det imidlertid forbudt i henhold til oljekvalitetsstandarden. Likevel kan de importere og selge blandingsolje som er tappet i andre land.

CNN skriver at tørken i Spania påvirker 60 prosent av landsbygda i landet. I tillegg har den ødelagt avlinger på omtrent 3,5 millioner hektar.

– Husdyrhold er i fare, da bønder trenger beite for å mate dyrene sine. Det forventes også tap for frukthager, vingårder, olivenoljeproduksjon og grønnsakoppdrett, sier agrometeorolog Serge Zaka til CNN.

Jørgen Lund, kanskje Norges fremste ekspert på olivenolje, sier til VG at å blande ulike oljer ikke er helt uvanlig praksis.

– Svindel i olivenoljebransjen er dessverre ikke en nyhet. Men er det deklarert på riktig måte, kan det være et veldig fint produkt både med tanke på smak, steketemperatur og ernæringsmessig. Men hvis det selges som ekstra jomfruolje, er det svindel, sier han.

– Kan ulovlige olivenoljeprodukter også komme til Norge?

– Min private konklusjon, etter 18 år i bransjen, er at Norge er et så lite marked at det er ikke interessant nok for svindlerne å utsette seg for risikoen. Det å blande olje er ganske krevende industrielt, så de er avhengig av at det blir noen penger ut av dette, sier han og legger til at Norge er bundet av de samme reglene som resten av EU.

Han understreker at stikkprøver, samt smaksprøver, vil enkelt kunne avsløre om det er ekte olivenolje eller ikke.

– Tror du man vil se flere slike produkter, også lovlige, på markedet i årene som kommer, med tanke på tørken?

– Nei, dette er naturlige svingninger. Vinbransjen sliter med det samme. Det samme med grønnsakprodusenter og så videre, sier Lund.

Ifølge Lund er produksjonen fra siste avling 2022/23 i Spania ned 50 prosent. For Italia og Portugal er nedgangen 35 prosent, Tunisia og Marokko henholdsvis ned med 25 og 30 prosent. I Hellas og Tyrkia er avlingene opp 50 prosent.

Klimaforsker ved Cicero, Marianne Tronstad Lund sier at selv om enkelte hetebølger er naturlige, er klimaendringene med på å forsterke dem.

– Vi vet det var store skader på avlingene i fjor, og mangelen på vann og høye temperaturer har helt klart potensial til å skade matproduksjonen, sier hun.

Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i miljøstiftelsen Zero minner om at ekstremtørken vi ser i Sør-Europa i stor grad skyldes klimaendringene.

– Dette er et synlig tegn på at klimaendringene nærmer seg og får konsekvenser for oss, sier hun.

Mat fra Spania og Italia er en viktig del av vår matforsyning. Og når tørken påvirker produksjonen, får det konsekvenser for alle landbruksvarer og øker presset på matjord, mener Aasland.

– Dette handler ikke om olivenolje og risotto, men om hele matsystemet vårt. Dette er mye større enn enkeltvarer, dette er en systemkrise.

ADVARER: Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder i miljøstiftelsen Zero, mener det vil bli varmere i årene som kommer.

Og hun advarer om at det kommer til å bli varmere i årene som kommer.

– Det vil få store konsekvenser for maten vi spiser. Både tilgangen på mat og prisen på mat vil endre seg, sier lederen i Zero.

– Hva vil El Niño bety for Europa?

– El Niño er en naturlig klimavariasjon og kommer på toppen av klimaendringene vi ser nå. Det kan få svært store konsekvenser.

Men, hun mener det som nå skjer i Europa også kan sees på som en positiv mulighet. En mulighet til politisk handling.

– Vi kan fortsatt snu denne utviklingen. Jo mer vi merker klimautviklingen, jo større er sannsynligheten for at vi kan klare å gjøre noe med den. For nå ser vi hva som kan skje når vi ikke gjør noe, sier Aasland.

