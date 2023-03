Høyre-vedtak på 1–2–3

Her er en oversikt over sentrale politiske saker som Høyres landsmøte har vedtatt på sitt landsmøte i helgen, som ble avsluttet søndag ettermiddag. De vil blant annet la deg drikke pils i parken, uten å få politiet på nakken.

Partileder Erna Solberg og nestlederne Henrik Asheim og Tina Bru ble gjenvalgt for to år. Sandra Bruflot ble valgt til kvinnepolitisk talsperson.

Lakseskatt: Høyre avviser regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk og vil utrede en produksjonsavgift etter færøysk modell, slik næringen selv har foreslått, og andre modeller.

Kjernekraft: Partiet vil utrede behovene for å ha kjernekraft i energimiksen fram mot 2050 og hva som må til for å få det, kartlegge «hvilket regulatorisk arbeid som må gjøres for å kunne etablere kjernekraft på sikt i Norge» og ta initiativ til tettere nordisk samarbeid om forskning på kjernekraft.

Alkoholpolitikk: Partiet vil innføre en ordning med automatisk fornyelse av skjenkebevillinger og fjerne forbudet mot «pils i parken» (drikking på offentlig sted).

Vindkraft og elektrifisering: Legge til rette for havvindutbygging knyttet til petroleumsvirksomhet som i dag driftes med kraft fra land for å begrense påvirkningen på kraftsystemet på land. Lyse ut hele arealet på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord i 2023 for utbygging av havvind. Si nei til innføring av grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft.

Forsvar: Høyre ber regjeringen i budsjettet for 2024 legger fram en konkret opptrappingsplan for å nå målet om at to prosent av bruttonasjonalprodukt skal brukes på forsvar. Et forslag om å tillate utenlandske baser på norsk jord, ble avvist.

Handel med Kina: Et forslag om å si nei til frihandelsavtale med Kina ble avvist. Partiet vedtok i stedet å «fortsette å handle med, men unngå å gjøre oss ensidig avhengige av viktige varer fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med».

Et forslag om å innføre mobilfri skole ble avvist, sammen med forslag om å heve aldersgrensen for sosiale medier.

Kommuner som ønsker det, skal få innføre en turistskatt.

Økonomi: Partiet vil øke grensen for tillatt årlig BSU-sparing fra 27 500 til 35 000 kroner og øke maksgrensen for BSU-sparing fra 300 000 kroner til 400 000 kroner. Partiet vil fortsatt redusere formuesskatten.