2021: På innsiden av coronakohorten på OUS Ullevål Sykehus desember 2021.

Forsker: Dette er de nye tegnene på long covid

Det er ikke så mange som sliter med tung pust og tap av lukt og smak lenger. Nå er det andre symptomer som kan tyde på long covid.

Fortsatt vet vi veldig lite om hvordan coronaviruset kan påvirke oss over tid. Det meste av forskning som finnes ble gjort før vaksinen og omikron-varianten.

– Vi vet ikke hvor mange som får senfølger eller hvorfor de får det. Vi vet heller ikke hva som er den beste behandlingen, men det prøver vi å finne ut av nå, sier overlege Tom Farmen Nerli.

Han jobber med et forskningsprosjekt på Sykehuset Vestfold, der de skal prøve å finne den beste behandlingen for long covid.

Før var det mer vanlig med senfølger som tung pust og tap av lukt og smak. Etter vaksinen og omikron blir ikke folk like syke, og de får andre langvarige plager.

Nå er dette de vanligste symptomene på senfølger av corona, forklarer Nerli:

Problemer med korttidshukommelse

Vansker med å konsentrere seg over tid

Problemer med oppmerksomheten

Vanskelig for å finne de rette ordene

Fra før vet vi at kvinner har større risiko for senfølger, og menn har større risiko for alvorlig sykdom.

FORSKER: Overlege ved Sykehuset Vestfold Tom Farmen Nerli skal forsøke å finne ut av hva som er den beste behandlingen for long covid.

Blant de 310 deltagerne i studien på Sykehuset Vestfold, er gjennomsnittsalderen rett over 40 år.

– Dette er ganske interessant, fordi vi har tidligere snakket om at det er eldre som har størst risiko for senfølger, men det er ikke dette vi ser i studien. Det kan virke som at senfølger kan treffe alle aldre, sier overlege Tom Farmen Nerli.

Han påpeker at det er de aller færreste som sliter med senfølger over lang tid.

– Vi ser at fleste blir bedre etter omtrent seks måneder eller ett år. Dette ordner kroppen stort sett opp i selv, sier han.

ENDRING: Vi vet lite om hvordan coronaviruset påvirker oss etter at vi fikk vaksiner.

Forsker på behandling med vitamin

En annen studie på Akershus universitetssykehus, skal undersøke effekten av to ulike behandlinger:

Et mentalt treningsprogram

Kosttilskuddet nikotinamide ribosid (B3)

Nikotinamid ribosid kan stimulere energiproduksjon i cellene, og forskes mye på når det kommer til aldring. Forskere lurer også på om det kan virke betennelsesdempende i hjernen.

– Denne delen av studien er ganske eksperimentell, men det er trygt å ta dette vitaminet. Teoretisk kan vitamin B3 ha noe for seg, men det er ikke testet før, sier Maria Pedersen, overlege og postdoktor ved Akershus Universitetssykehus.

Treningsprogrammet består av fire runder hos studielege og psykoterapeut.

Hun har troa på at det kan komme spennende resultater, og studien er fortsatt åpen for de som ønsker å delta.

– Corona er et nytt virus, men jeg tror ikke vi trenger å finne opp kruttet helt på nytt. Vi kan bruke kunnskap vi har om langvarige plager og det å komme seg etter en infeksjon, men samtidig ha i bakhodet at det er et nytt virus, sier Pedersen.

VITAMIN: Maria Pedersen leder en studie på Akershus universitetssykehus som skal se om et vitamin kan hjelpe på long covid.

Det foregår også en rekke studier i utlandet. Fagdirektør Preben Aavitsland ved FHI trekker fram en studie fra Israel.

Han mener denne er oppløftende, fordi blant de som er undersøkt var det få symptomer som dukket opp oftere hos de som har vært smittet, sammenlignet med de som ikke har vært smittet med corona.

Etterlyser midler til forskning

Forsker og lege Arne Søraas leder coronastudien og har fulgt 200.000 nordmenn gjennom pandemien.

Han sier også at de tydeligste symptomene på long covid er problemer med for eksempel hukommelse og konsentrasjon.

– De kognitive plagene skiller seg såpass ut at det er enklere å knytte de til corona. For de fleste går det over, men noen har alvorlige plager over tid, sier Søraas.

SKUFFET: Forsker og lege Arne Søraas mener det burde vært lyst ut egne midler for forskning på long covid, for å finne en behandling til de som sliter.

De fleste i Norge har vært smittet med corona, og det er mange som sliter med senfølger, sier han.

Søraas mener det må settes av midler til forskning på senplager etter corona.

– Da vi slapp viruset løs visste vi at mange kom til å få plager. Vi må sørge for at de får hjelp, sier Søraas.

Hjelp til å takle long covid

På Sykehuset Vestfold hjelper de allerede folk som har plager etter corona.

– Vi har en veldig pragmatisk tilnærming til dette. Vi hjelper pasientene med å fungere best mulig mens det står på som verst, sier overlege Nerli.

Gro E. Aasland er klinikkleder ved fysikalsk medisin og rehabilitering på sykehuset. Siden 2020 har de tatt imot coronapasienter.

– Tilbudet starter med en utredning hos lege for å blant annet utelukke andre plager, så har noen behov for videre oppfølging hos for eksempel fysioterapeut, ergoterapeut eller psykolog, sier Aasland.

FRISK: Klinikkleder Gro E. Aasland sier det aller fleste blir friske av long covid, men det kan ta tid.

Dette er et poliklinisk tilbud der pasientene kan få veiledning til hvordan de kan trappe opp fysisk aktivitet, og hvordan takle for eksempel svekket korttidshukommelse.

– Vi ser at det er mange som sliter, men vi vet at de fleste blir bra på sikt, sier Aasland.

De regionale helseforetakene har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å etablere klinikker for senfølger etter corona.

Helsedirektoratet har også laget en nasjonal plan for rehabilitering etter coronasmitte.

