GUL BEREDSKAP: Flere av sykehusene i landet har hevet beredskapen på grunn av virusbølgen i desember. Stavanger Universitetssykehus er foreløpig det eneste på gult nivå.

Rundt 100 virusinnlagte i Stavanger: − Trenger større kapasitet

Stavanger Universitetssykehus (SUS) opplever en dobling av influensapasienter fra uke til uke. Sykehuset gikk over til gult beredskapsnivå torsdag kveld.

Saken oppdateres!

Flere sykehus har varslet at de står i en krevende situasjon på grunn av en kraftig virusbølge kombinert med høyt sykefravær i julen.

Årets influensautbrudd er nemlig godt i gang, og det er også mye omgangssyke og coronavirus i omløp.

Torsdag kveld varslet Stavanger universitetssykehus (SUS) at de hever beredskapen til gult nivå i forbindelse med virusbølgen.

– Situasjonen må nå håndteres med ytterligere utvidet innsats og ekstraordinære ressurser og tiltak, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved sykehuset under en pressebrifing fredag.

Farbu opplyser at sykehuset har snaut 100 innlagte pasienter med smittsomme virus: om lag 50 med corona, 30 med influensa, og litt over 10 med RS-virus.

HØYT TRYKK: Avdelingen for infeksjonssykdommer på SUS har høy pågang for tiden. Bildet er tatt i 2012.

– Vi tror vi er på toppen når det gjelder RS-virus og covid, men det er ingen nedgang ennå, sier den viseadministrerende direktøren.

– Derimot ser vi stor økning i pasienter med influensa. Det er en dobling fra uke til uke, og det gjør at vi trenger større kapasitet, legger hun til.

Sykehuset har også slitt med høyt sykefravær den siste tiden, men Farbu utdyper ikke hvor mange ansatte eller hvilke avdelinger det gjelder.

– Det er krevende enkelte plasser der vi trenger spesiell kompetanse, sier hun.

Fulle avdelinger på flere sykehus

VG har tidligere omtalt at en rekke andre sykehus har hevet beredskapen til grønt nivå, som er nivået under gult. Den siste i rekken var St. Olavs hospital i Trondheim, som gikk over til grønt nivå fredag formiddag.

St. Olavs hospital går over i grønn beredskap på grunn av blant annet økt virussmitte de siste ukene. Dette bekrefter kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne til VG.

– Vi er også preget av den store virusbølgen som pågår nå, og er fulle på de store avdelingene, blant annet lungeavdelingen og de akuttmedisinske, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne til VG.

– Det er fullt og travelt akkurat nå, men håndterbart, legger hun til.

Ålesund sykehus opplyser også at de har fulle avdelinger.

– Det er fullt i akuttmottaket. Det er fullt på sengepostene, og det er fullt i korridorene, sier klinikksjef Elisabeth Siebke ved Ålesund sykehus til Sunnmørsposten.

Overvåker situasjonen

Vestre Viken helseforetak, et av de største i landet, tok alle sine sykehus i grønn beredskap onsdag i forrige uke. Beredskapen ble imidlertid opphevet 2. juledag, opplyser pressevakt Lena Skotland til VG.

Helseforetaket skal ta en ny vurdering i løpet av fredag om de skal heve beredskapen nok en gang, forteller hun:

– Vi overvåker situasjonen nøye.

Sykehusene i Elverum, Hamar og Gjøvik er fremdeles i grønn beredskap, noe de har vært siden tirsdag 20. desember, ifølge pressevakt Line Fuglehaug.

Da varslet Sykehuset Innlandet at det var opp mot 20 prosent sykefravær på enkelte avdelinger.

– Statusen ved sykehusene er den samme som før jul, det er ingen endring, sier Fuglehaug.