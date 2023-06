FØR: Slik så takterrassen ut før brannen.

Rammet av Oslo-brannen: − Var stolte over lokalene våre

Det var på takterrassen til markedsføringsbyrået Spoon at brannen startet i Oslo sentrum søndag kveld. Nå blir det hjemmekontor for de 47 ansatte.

Åpne flammer og sort røyk veltet opp fra taket til det historiske bygget søndag kveld. Mandag morgen pågikk fortsatt slukkearbeidet.

– Vi er alle kjempeglade for at ingen er skadet, sånn sett har det gått bra. Men vi er også triste, for vi var veldig glade i lokalene våre. Vi har vært der i fem år og var stolte av dem, forteller byråleder Siv Tonje Solfjeld til VG.

Brukt av ansatte

Spoon Agency holder til i syvende etasje i Grensen 17 – og er de som disponerer takterrassen der det brant søndag. De har tidligere drevet med utleie av terrassen, men den har ikke vært leid ut siden før koronapandemien, opplyser Solfjeld.

– Terrassen har vært brukt på interne arrangementer, og har vært et populært og godt brukt tilbud for våre ansatte. En kollega hadde en vennesamling der på lørdag med 8–10 personer til stede. Terrassen har ikke vært i bruk søndag, forteller Solfjeld.

ETTER: Søndag kveld startet brannen i den historiske bygården. Mandag morgen pågikk fortsatt slukkearbeidet.

Grensen 17. er samme bygget som krigshelten Gunnar Sønsteby og Oslogjengen utførte en sabotasjeaksjon mot 7. juni 1944. Da sprengte de en sorteringsmaskin som nazistene brukte til innkallelse til Arbeidstjenesten. Aksjonen var vellykket – og ingen mistet livet.

Solfjeld har brukt mandag formiddag på å informere de ansatte om hendelsen, og hva som skjer videre.

– Lokalene er ubrukelige nå, og vi aner ikke hvor lang tid det tar å gjenoppbygge. Vi har ikke vært der i dag, og må jobbe fra hjemmekontor en stund fremover. Heldigvis er vi alle nå godt trent på det.

Brannen blusset opp

Hun takker brannvesenet og politiet for den innsatsen de har lagt i slukkingsarbeidet.

– Nå må vi avvente og se hva gårdeier sier, og hvordan det ser ut innvendig. Men vi må nok trolig skaffe oss midlertidige lokaler etter sommeren, og det tar nok lang tid før vi kan flytte tilbake, sier Solfjeld.

Grensen 17 eies av Canica Investor AS – som er eid av Caroline Marie Hagen Kjos, Carl Erik Hagen, Nina Camilla Hagen Sørli og Stein Erik Hagen.

Klokken 19.44 søndag meldte politiet at brannvesenet hadde fått kontroll på brannen, og at de drev med etterslukking på stedet. Men natt til mandag blusset brannen opp igjen, og slukkingsarbeidet har pågått ut i morgentimene.

Årsaken til brannen er foreløpig uklar. Store deler av Oslo sentrum har vært sperret av som følge av den.

Beboere og andre i området ble bedt om å trekke unna røyken, lukke vinduer og skru av ventilasjonsanlegg.

Brannvesenet tok seg først inn i bygget, men anså det etter hvert som for risikabelt. Derfor fortsatte de slukkearbeidet utenfra.

TILBUD: Takterrassen har vært et populært tilbud for de ansatte i Spoon.

– Det er mer utfordrende å komme til utenfra. Vi jobber ovenfra, og så må vi rive oss nedover for å komme til der det brenner. Dette er et gammelt bygg med gammel konstruksjon, og mye lag på lag, det er det som er vanskelig, forklarte vaktkommandør ved 110-sentralen Lars Lindal til VG tidligere mandag.

Totalt 21 bedrifter har adressen registrert på Grensen 17, ifølge opplysningstjenesten 1881.

Klokken 11.25 mandag pågår det fortsatt slukningsarbeid i bygget. Brannvesenet regner med å være der i minst ett døgn til.

– Vi håper å få kontroll på brannen før den tid. Men det er en del andre ting som også foregår der – blant annet restverdiredning, sier vaktkommandør Robert Gudmundsen til VG.