Gruppe tatt av flom på guidet kloakktur: Funnet døde

Kraftig regn førte til at gruppen ikke klarte å komme seg ut av kloakksystemet.

Kraftig regn førte til at gruppen ikke klarte å komme seg ut av kloakksystemet. Flere av kroppene skal ha blitt funnet i elven Moskva, ifølge BBC.

Moskvas ordfører, Sergej Sobjanin, kaller hendelsen en forferdelig tragedie.

Moskvas myndigheter kaller det en ulovlig utflukt og etterforsker saken. Vis mer

Søndag var en turgruppe på guidet tur i Moskvas kloakksystem, da det kom kraftig regn.

Regnet skal ha ført til at gruppen ikke klarte å komme seg ut, og ble tatt med av regnvannet.

Det har pågått en redningsaksjon siden søndag, og tirsdag ettermiddag er alle de åtte funnet døde. Tre av dem skal være mindreårige, skriver The Mirror.

Ifølge BBC skal flere av kroppene ha blitt funnet i elva Moskva, som renner gjennom byen.

Nyhetsbyrået skriver at det originalt var 20 personer påmeldt, men at flere meldte seg av etter å ha sett at det var meldt mye regn.

Moskvas ordfører Sergej Sobjanin kaller det en forferdelig tragedie og sender sine kondolanser til de pårørende.

Flere turoperatører tilbyr turer ned i kloakksystemet, som i stor grad ble bygget på 1800-tallet.

Det er motstridende informasjon om lovligheten til disse turene.

Myndighetene i Moskva sier de etterforsker det de kaller en ulovlig utflukt.

En av arrangørene er blitt pågrepet, mens det er antatt at en annen har flyktet til De forente arabiske emirater.

