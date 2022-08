DRAPSFORSØK: En mann i slutten av tenårene ble fraktet til sykehuset med kritiske skader etter en mulig knivstikking på Stovner tirsdag.

18-åringen som er siktet for drapsforsøk på Stovner er tidligere dømt for vold

En person ble kritisk skadet etter en voldshendelse på Stovner tirsdag, og en 18-åring er siktet for drapsforsøk. Den siktede er dømt for vold flere ganger tidligere.

Fungerende leder for etterforskningsseksjonen for drap i Oslo politidistrikt, Ingebjørg Hansen, bekrefter til VG at en mann på 18 år er siktet for drapsforsøk etter voldshendelsen på Stovner tirsdag.

Én person ble kritisk skadet etter det politiet omtalte som en mulig knivstikking.

18-åringen som er siktet for drapsforsøk etter den mulige knivstikkingen på Stovner tirsdag har blitt dømt for vold flere ganger tidligere.

Senest i juni ble vedkommende dømt til betinget fengsel i 120 dager etter å ha slått og sparket en person på en T-banestasjon i Oslo i januar.

I begynnelsen av januar fikk den siktede også en påtaleunnlatelse for besittelse av narkotika, to kroppskrenkelser, gjentatte brudd på oppholdsforbud, mindre tyveri samt unnlatelse av å rette seg etter politiets pålegg. Denne gikk ut på at han skulle få ungdomsoppfølging i 10 måneder.

Mannen er også dømt for å ha slått og sparket en person ved Stovner senter i 2020. Saken gikk helt til Høyesterett, og mannen ble dømt til betinget fengsel i 50 dager.

Espen Johansen, som er utnevnt som 18-åringens forsvarer i forbindelse med voldshendelsen på Stovner tirsdag, har ikke besvart VGs henvendelser.

Vil avhøre fornærmede

Den siktede er avhørt, men Hansen ønsker ikke å gi opplysninger om hva vedkommende har forklart. 18-åringen blir fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Politiet ønsker også å gjennomføre avhør i dag av den fornærmede som ble fraktet til sykehuset med kritiske skader – en annen mann i slutten av tenårene.

– Vi har fått opplyst fra sykehuset at han er i stabil tilstand, og vi er i dialog om å få gjennomført avhør, sier den fungerende seksjonslederen Ingebjørg Hansen.

Politiet rykket ut med store styrker til Stovner senter rundt kl. 12.30 tirsdag ettermiddag, etter meldinger om en mulig knivstikking. Innsatslederen på stedet opplyste til VG at det var gjort beslag i flere stikkvåpen.

ETTERFORSKER: Krimteknikere ble sendt ut til Stovner senter tirsdag ettermiddag.

18-åringen som nå er siktet for drapsforsøk pådro seg også lettere skader i hånden. Hansen kan ikke si noe om hvor lenge politiet ønsker å varetektsfengsle mannen.

Tirsdag ettermiddag opplyste politiet at hendelsen var forårsaket av «eksisterende konflikter».

– Kan du si noe mer om hva dette går ut på?

– Jeg ønsker ikke å gå nærmere inn på det før vi har avhørt fornærmede, svarer Hansen.