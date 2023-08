FÅR STØTTE: Kjersti Hellerud og familien har fått mye støtte etter å ha delt historien om datteren på Facebook. Her er Kjersti sammen med barna Victoria og Gabriel Hellerud Jørpeland og samboer Tormod Andre Jørpeland.

Victoria (6) har nøtteallergi – ble kastet av flyet

En familie på fire ble sendt av flyet da personalet fikk vite at datteren hadde nøtteallergi. – Hun sammenlignet det med en bombe, sier moren fortvilet.

– Jeg kan ikke forstå at det er lov å utlevere små barn på en sånn måte foran et fullstappet fly. Det var en veldig tøff start på ferien for oss, sier Kjersti Hellerud.

Årets ferietur ble alt annet enn forventet for familien på fire fra Stavanger.

Datteren Victoria (6) har kraftig nøtteallergi, derfor ble flyselskapet KLM et naturlig valg, forteller Hellerud.

– Det er et trygt og ordentlig flyselskap som vi har flydd med mange ganger tidligere.

Først gikk reisen fra Stavanger til Amsterdam. Da de mellomlandet og skulle videre til Spania fikk de en ny beskjed: Transavia, et av KLMs flere datterselskap, skulle frakte dem videre.

– Jeg stusset litt på flyselskapet, men tenkte at det ville ordne seg.

Fikk ikke reise

Hellerud forteller at hun informerte en flyplassansatt i skranken om at datteren hadde nøtteallergi.

– Han sa det var ikke noe problem. Derfor tenkte jeg ikke så mye over det.

Hun bestemte seg likevel for å informere en flyvertinne om allergien – for å være på den sikre siden.

– Hun sa at hun aldri hadde hørt noe om å ikke servere nøtter, men tilbydde oss å sette oss bakerst på flyet.

Hellerud trekker pusten dypt.

– Så kom hun tilbake og sa at de hadde bestemt seg for at vi ikke kunne reise med dem likevel.

PREGET: Victoria Hellerud Jørpeland (6) og familien fikk en tøff start på ferien. – Jeg gråt, men jeg ville ikke vise det til barna, forteller moren Kjersti Hellerud etter hendelsen.

– Det var så ydmykende, ungene forsto også hva som skjedde. Flyet var helt fullsatt – alle satt klare. Hun hadde bestemt seg for at vi ikke skulle fly.

Hellerud prøvde å forklare til flyvertinnen at hun hadde med seg to epipenner, Zyrtec og andre medisiner dersom noe skulle gå galt.

– Jeg visste at jeg hadde de riktige medisinene.

Likevel var det ikke aktuelt å la de bli på flyet, fortsetter hun.

– Hun sammenlignet det med en bombe som kunne gå av på flyet. Det var helt grusomt.

– Det er så lite sjanse for at noe ville skjedd. Jeg ba bare om at ingen åpnet en rein nøttepose. Det er bare støvet hun reagerer på.

Info Barnelege: Vask hendene godt VG har vært i kontakt med barnelege Bente Kvenshagen. Hun tror mange kan kjenne seg igjen i historien til familien Hellerud. Men nøttestøv er faktisk ikke så farlig som man først skulle tro, ifølge Kvenshagen. Ifølge en forskningsartikkel fra 2021 finnes det ingen vitenskapelige rapporter om alvorlige reaksjoner knyttet til nøttestøv. Barnelegen forklarer at proteinene i nøtter ikke fordunster. Enklere forklart betyr det at selv om man sitter på et fly med nøtteallergi, så gir ikke «støvet» i seg selv noe reaksjon. Det er nemlig proteinene i peanøtter som skaper reaksjonen. Likevel må man alltid ta noen forbehold. Og det finnes mange rapporter på folk som har reagert på peanøtter på fly. Kvenshagen har en klar oppfordring til nøtteallergikere som skal fly: Sørg alltid for god vask av hendene, så skjer det ikke noe galt. Vis mer

FLYSELSKAP: Nederlandske Transavia beklager hendelsen den norske familien på fire fikk fra besetningen deres.

– Beklager på det sterkeste

VG har vært i kontakt med flyselskapet Transavia om behandlingen av familien Hellerud og deres seks år gamle datter.

Kommunikasjonsrådgiver i det nederlandske flyselskapet, Leon Bogaard, skriver i en e-post at de er «svært lei seg» for hendelsen.

– Det skal ikke være sånn at våre passasjerer blir bedt om å forlate flyet av denne grunnen. Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd, skriver han.

Bogaard understreker at dette ikke er servicen kundene deres skal få fra dem.

– Å bli beskyldt for diskriminering er smertefullt for oss. Spesielt siden vi er svært opptatt av likeverd og inkludering.

Lavprisselskapet har ingen tidligere praksis for passasjerer med nøtteallergi.

– Derfor ligger ansvaret hos passasjeren. Her kunne naturligvis ikke passasjerene vite dette grunnet bytte av flyselskap. Men det kunne heller ikke besetningen vår vite.

– Den aktuelle passasjerens sikkerhet kunne ikke garanteres på dette flyet, og det ble derfor besluttet å be dem forlate flyet, forklarer han.

Flyselskapet har ikke kommentert Helleruds påstand om at personale sammenlignet allergien med en bombe.

Provoserende

Hellerud mener beklagelsen til flyselskapet er provoserende.

– Det stemmer ikke at vi ikke kunne garantere sikkerheten, for jeg hadde to epipenner. Jeg hadde med akkurat samme behandling som hun ville fått på sykehuset.

Hun mener det er kritikkverdig at selskapet ikke har en etablert praksis for passasjerer med nøtteallergi:

– Det kan jo ikke være sånn at alle som har nøtteallergi ikke får fly?

Selv om det ble en lengre mellomlanding enn planlagt, forteller Hellerud at familien hadde fine dager i Spania. KLM booket om billettene deres uten kostnader.

– Vi kunne ikke la den hendelsen ødelegge ferien vår.

Nå etterlyser Hellerud et svar fra flyselskapet. Hun har prøvd å kontakte dem flere ganger, uten hell.

– Jeg vil ha en unnskyldning, og jeg vil ha en forsikring om at det ikke skjer igjen med noen andre.

FØR AVREISE: Victoria og Gabriel Hellerud Jørpeland på Stavanger lufthavn, Sola før avreise.

