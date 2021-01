Foto: Tore Kristiansen

Flere store smitteutbrudd på sykehjem i Oslo: Kan være den engelske mutasjonen

Det siste døgnet er det avdekket 40 nye smittetilfeller ved sykehjem og helsehus i Oslo. Sykehjemsetaten tar høyde for at det kan være snakk om den britiske mutasjonen.

Publisert: Nå nettopp

– Før jul var det nesten ikke noe smitte. Smittepresset økte i julen og fra begynnelsen av januar har det vært en stor økning i nye smittetilfeller, skriver Sykehjemsetaten i Oslo kommune i en pressemelding.

Det er nå mer smitte ved sykehjem og helsehus i Oslo enn det har vært siden pandemien startet.

Fredag var det 81 smittede medarbeidere og 28 smittede beboere. I løpet av det siste døgnet er det avdekket 40 nye smittetilfeller i tillegg til disse.

Har ikke mottatt svar fra FHI

Sykehjemsetaten skriver at de i begynnelsen av januar så eksempler på at smitten spredte seg raskere inne på sykehjemmene enn tidligere.

– Vi sendte 4. januar de første prøvene til Folkehelseinstituttet for å få de analysert for mulig virusmutasjon. Denne uken er det sendt prøver fra nye utbrudd. Vi har til nå ikke mottatt svar fra FHI på noen av prøvene. Vi har likevel iverksatt strenge tiltak de siste ukene fordi vi tatt høyde for at det kan være den engelske mutasjonen sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Denne uken er det sendt inn tester til analyse hos FHI fra blant annet Solvang helsehus. Fra Uranienborghjemmet ble det sendt inn tester til analyse 4. januar i tillegg til denne uken.

I løpet av de siste dagene har 23 medarbeidere på Solvang helsehus testet positivt.

Smitten har i dag også spredd seg til seks pasienter som er på korttidsopphold. Det kan komme nye smittetilfeller nå som alle tilknyttet helsehuset testes i flere omganger de neste dagene, opplyser sykehjemsetaten.

– Det er også et stort smitteutbrudd på Uranienborghjemmet, som har pågått siden begynnelsen av januar. Her har til sammen 55 medarbeidere og beboere testet positivt, og rundt halvparten av disse er fortsatt syke med covid-19.

Jagmann sier at de tester alle medarbeidere og alle beboere i flere runder for å avdekke all smitte.

– Det settes inn mye ressurser på smittesporing og alle nærkontakter blir sendt i karantene for å unngå spredning. Vi tester mange selv og har i tillegg fått bistand fra Oslo kommunes testbusser for å masseteste, både på sykehjem med kjent smitte og på sykehjem uten kjent smitte. Det er satt inn ekstra ressurser på renhold og alle medarbeidere med pasientkontakt bruker både munnbind og visir, sier han.

Sykehjem og helsehus er stengt for besøkende til og med 31. januar. Det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet.

75 medarbeidere på sykehjemmene som bor i Nordre Follo har fått beskjed om å bli hjemme og bidra med arbeidsoppgaver hjemmefra til og med 31. januar.

Sykehjemsetaten skriver at alle besøkende bør fremlegge negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer.