SMITTE FLERE STEDER: I Trondheim er nå mange ulike steder og miljøer berørt av smitte. Det omfatter treningssenter, restauranter, sykehjem, julemarked og skoler. Foto: Stella Bugge

Ny, dyster smitterekord i Trondheim: Vurderer ytterligere tiltak

Kriseledelsen i Trondheim skal vurdere innstramminger etter at trønderhovedstaden har satt nok en dyster smitterekord.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Med 44 registrerte tilfeller det siste døgnet, tikker Trondheim inn nok en rekord på kort tid i antall smittetilfeller registrert på en enkelt dag.

Kriseledelsen skal møtes tirsdag formiddag og det vil bli vurdert ytterligere tiltak, skriver kommunen i en pressemelding. Det vil komme mer informasjon i løpet av formiddagen.

Kommunene opplever for tiden høy smitte, og har blant annet innført munnbindpåbud for å bekjempe viruset. Det gjeldende tiltakene akkurat nå kan du sjekke i VGs oversikt her.

Grafen under viser registrerte tilfeller i Trondheim fra pandemiens start og til nå. VGs tall kan avvike noe fra kommunens egne tall, fordi vi henter tall direkte fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, som tar utgangspunkt i hvor folk er folkeregistrert, ikke nødvendigvis bor:

14 smittede knyttes til et utested

Kommunen opplever også flere klynger av smitte i ulike miljøer i byen. Det er blant annet smittetilfeller ved treningssentre, restauranter og utesteder, opplyser kommunen i pressemeldingen.

14 smittede personer kan knyttes til et utested i byen etter at en smittet person besøkte stedet 12. desember. Alle som besøkte utestedet den aktuelle dagen ble kontaktet i ettertid med pålegg om karantene. Flere av tilfellene har derfor blitt påvist hos folk som har sittet i karantene.

Tre av byens sykehjem er nå berørt. Ved Charlottenlund HVS har seks beboere og en ansatt fått påvist smitte, og den sannsynlige smitteveien er via en ansatt uten symptomer.

Også en person som har stått i en bod på julemarkedet 14. og 15. desember er smittet.

Personer som har besøkt julemarkedet i tidsrommet kl 11-18 disse dagene og tatt imot smaksprøver oppfordres til å være særlig oppmerksomme på egen helsetilstand og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

Det er også blant kommunene i Norge med en stigende smittetrend. Mandag bikket også smittetrenden nasjonalt over til å svære stigende.