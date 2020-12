STRAFFES FOR UNGDOMSFORELSKELSE: – Hele livet kan forandres på grunn av én liten feil, forteller nitten år gamle Serena Fleites til avisen New York Times om videoene av henne som ble delt på Pornhub. Foto: RACHEL BUJALSKI / NYTNS

Pornhub skjerper retningslinjer – forbyr nedlastinger

I forrige uke ble Pornhub anklaget for å tillate deling av overgrepsvideoer, noe de selv avviser. Nå endrer verdens største pornonettsted retningslinjene sine.

For mindre enn 30 minutter siden

Fredag forrige uke publiserte New York Times en stor artikkel, hvor flere unge kvinner forteller om at videoer av dem er delt på Pornhub, uten deres viten og vilje. Flere av videoene skal vise kvinnene når de er under seksuell lavalder, og er dermed å anse som overgrepsmateriale.

Pornhub selv avviser anklagene.

Søndag gikk det amerikanske kredittkortselskapet Mastercard ut og sa at de vil innlede granskning av påstandene mot Pornhub, via sine koblinger til banken brukt av Mindgeek, skriver Reuters.

les også En pandemi er ille nok i seg selv: Ikke la coronatid bli pornotid

– Hvis påstandene i artikkelen stemmer vil vi umiddelbart gå til aksjon, sa Mastercard i en uttalelse.

Tirsdag denne uken skriver Pornhub på sine sider at de nå endrer retningslinjene.

Ikke mulig å laste ned videoer

Pornonettstedet gjør det bare mulig for verifiserte brukere å laste opp videoer, og funksjonen er stanset for alle brukere. Verifiseringsprosessen skal lanseres neste år.

De har også fjernet muligheten for å laste ned videoer, noe som tidligere har gjort at fjernet materiale lett har dukket opp igjen.

– I dag tar vi store steg for å beskytte samfunnet vårt ytterligere, skrev de på nettsiden tirsdag.

Videre skriver de at det også er gjort utvidelser av moderasjonsprosessen deres, men det kommer ikke frem av de nye retningslinjene hva som konkret vil bli gjort med allerede eksisterende innhold.

– Gjennom årene har vi fått på plass robuste tiltak for å beskytte plattformen vår mot innhold uten samtykke. Vi forbedrer kontinuerlig våre tillits- og sikkerhetsregler for lettere å kunne fjerne, gjennomgå og rapportere ulovlig materiale. Mens ledende organisasjoner anerkjenner at innsatsen vår har vært effektiv, vet vi at det er mer som gjenstår, skriver Pornhub.

les også Opprørt over porno-sketsjer på NRK

Sterke reaksjoner

Pornhub er verdens største nettsted for porno, og har 3,5 milliarder besøk i måneden fra hele verden. Det er eid av det kanadiske selskapet Mindgeek.

Artikkelen i New York Times har skapt sterke reaksjoner. Milliardæren Bill Ackman har også oppfordret kredittkortselskapene VISA og American Express til å gjøre som Mastercard.

Canadas statsminister Justin Trudeau sa lørdag at landets politi og sikkerhetsmyndigheter arbeider med påstandene som kom fram mot Pornhub.

– Vi skal gjøre hva vi kan for å forsikre oss om at alle kanadiere er trygge, sa Trudeau.

DEMONSTRANT: Mann bærer caps med Pornhub-logo under demonstrasjon i Bangkok i november, etter at nettsiden ble blokkert. Foto: JACK TAYLOR / AFP

Publisert: 09.12.20 kl. 18:18

Les også