KALLER INN: Byråd for arbeid integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) kaller gruppelederne i Oslo inn til et møte om utkastelsessaken som vil bli tema i onsdagens bystyremøte. Foto: Heiko Junge

Kaller inn til møte etter utkastelsen av familien Jama

– Mange er opprørt av saken om familien på Tøyen, skriver byråd Rina Mariann Hansen (Ap) i møteinnkallingen.

Av Synne Eggum Myrvang

Det var i helgen hele landet ble kjent med saken til familien Jama:

Familien på syv kastes ut fra den kommunale boligen de har leid på Tøyen etter ti år. Bakgrunnen skal være 15.000 kroner for høy inntekt i 2020 for å oppfylle kriteriene for å få bo i en slik bolig.







TV2 omtalte saken først.

Familien ble i forrige uke først forsøkt hentet ut av boligen av Boligbygg i Oslo kommune og Namsfogden. Da familien motsatte seg utkastelsen ble tre politipatruljer sendt til leiligheten.

Ifølge Aftenposten er det omtrent ett år siden at bydelen bestemte at familien ikke ville få fornyet avtalen sin, etter en helhetsvurdering. Inntektsgrensen var et vesentlig moment i saken. Det skjer omtrent 200 utkastelser i Oslo årlig, opplyser byråden til Vårt Oslo.

Etter at saken ble kjent i helgen er det gjennom en folkeaksjon samlet inn over én million kroner til familien - som nå bor hos slektninger i påvente av en annen løsning.

Vil holde gruppelederne informert

Saken vil komme opp i bystyremøtet i Oslo førstkommende onsdag.

Allerede mandag ettermiddag får gruppelederne informasjon fra byråden selv om den konkrete saken. Avisa Oslo omtalte møtet først.

«Mange er opprørt av saken om familien på Tøyen. Jeg er opptatt av at dere som er gruppeledere får tilgang til mest mulig av den offentlig tilgjengelige informasjonen om saken som foreligger» skriver byråd for arbeid integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap) i innkallingen som VG har fått se.

SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll sier innkallingen mandag har blitt godt tatt imot.

– Alle partiene har gruppemøter i kveld, så det er nyttig for alle å få info og ikke måtte vente til bystyremøtet på onsdag, sier hun.

Mener regelverket bør gjennomgås

Blant politikerne som reagerer på saken er Espen Andreas Hasle (KrF), som har stilt flere skriftlige spørsmål til byråden, blant annet om retten til å få i en slik bolig når inntekten svinger fra år til år, og om det er vanlig praksis for kommunen å gjennomføre en tvangsutkastelse når noen har en klage til behandling.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier til Avisa Oslo at hun synes hele regelverket nå bør gjennomgås.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran har tidligere sagt til VG at han har forståelse for at folk opplever det som dramatisk at en familie blir hentet ut av boligen sin på denne måten. Han mener imidlertid bydelen har fulgt prosedyrene og understreker at familien i over et halvår har fått flere formelle henvendelser om å flytte ut av boligen