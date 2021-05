Plutselig står han sist i køen: Vurderer Johnson & Johnson-vaksinen

Arman Mousavi (25) er ett år for gammel til å bli prioritert av regjeringen, som nå vil gi aldersgruppen 18–24 år vaksine tidligere. Han kunne tenkt seg å ta Johnson & Johnson-vaksinen frivillig.

Publisert: Nå nettopp

På regjeringens pressekonferanse onsdag sier Erna Solberg at unge nå skal få tilbud om vaksine tidligere.

Aldersgruppene 18–24 år og 40–44 år får tilbud om vaksine samtidig. Så vil aldersgruppen 25–39 år tilbys vaksine sist.

– Regjeringen løfter de unge frem i vaksinekøen fordi spredningen er høyest her, og mange unge har blitt hardt rammet av tiltakene, sier Solberg.

les også Helsedepartementet om skjevfordelingen: Kan hende det ikke blir sånn

Arman Mousavi (25) faller akkurat utenfor gruppen som nå blir prioritert av regjeringen, og kommer til å tilbys vaksine sist.

– Det er jo litt dumt sånn sett å få den sist. Men jeg tenker kanskje det er greit å prioritere den aldersgruppen vi ser det er mest smitte blant. Kanskje det er en bedre taktikk, sier Mousavi, stående i et nokså folketomt Karl Johan i Oslo.

Positiv til frivillig Johnson & Johnson-vaksine

I slutten av forrige uke sa smitteverndirektør Geir Bukholm til VG at FHIs tall viser at det lønner seg å blande – altså å vaksinere både middelaldrende som er utsatt for sykdom og yngre samtidig, sånn som de har landet på i Danmark.

AstraZeneca-vaksinen tas permanent ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, mens Johnson & Johnson-vaksinen fortsatt vil være satt på pause. Regjeringen har konkludert med at Johnson & Johnson-vaksinen kan tilbys frivillig utenfor vaksineprogrammet.

Det er Mousavi positiv til.

– Jeg kunne tenkt det. Hvis det viser seg at det ikke er så farlig å ta, så kunne jeg tenkt det, sier han.

POSITIVE: Arman Mousavi (25) og Amra Muminagic (26) er for gamle til å bli prioritert tidligere i vaksinekøen, men synes det er riktig at unge flyttes frem. Foto: Mattis Sandblad

Men det er flere ting som må på plass før man frivillig kan ta Johnson & Johnson-vaksinen. Vaksinen vil være gratis, men de som ønsker å ta den vil måtte snakke med fastlegen først.

Amra Muminagic (26) jobber i helsevesenet og har allerede fått en dose med Moderna-vaksinen.

– Jeg vil jo helst ha Moderna igjen, da. Men hadde jeg ikke fått vaksine, hadde jeg kanskje vurdert Johnson & Johnson, sier hun.

Muminagic er enig i at det er lurt å prioritere unge i vaksinekøen nå.

– Jeg vet ikke om det er høyere smitte blant russen, men det er jo mye festing i den aldersgruppen, så da er det jo lurt å vaksinere dem. Jeg synes det er helt greit at de prioriterer den aldersgruppen.

– Fint at vi også blir litt prioritert

Martine Herefoss (22) er glad for de gode nyhetene som gjør at hun nå får vaksine tidligere.

– Det er fint for oss unge å få kommet i gang når vi har vært på vent så lenge.

PÅ VENT: Martine Herefoss (22) synes det er riktig at regjeringen nå prioriterer unge, og mener de har vært på vent lenge. Foto: Mattis Sandblad

Hun synes regjeringens prioritering er på sin plass.

– Jeg tenker det er fint at vi også blir litt prioritert, sier Herefoss.

Som alle andre gleder hun seg til samfunnet åpner igjen, for grensen er for lengst nådd når det kommer til å være lei av pandemien.

– Det blir deilig å være så mange man vil, uten å tenke på at man må overholde noen grenser hele tiden.

les også Norske studenter jubler: Reisende fra Storbritannia kan slippe karantenehotell

Selma Staaf-Pettersen (22) er også glad for dagens vaksinenyhet.

– Jeg synes det er positivt for meg, men jeg synes det viktigste er at de med nedsatt immunforsvar og slikt er sikret før friske unge mennesker, sier Staaf-Pettersen, som ser frem til lysere tider.

GLAD: Selma Staaf-Pettersen (22) er glad for at hun nå får vaksine raskere. Foto: Mattis Sandblad

– Hvis alle er vaksinert, har jeg lyst til å gå ut og ha en vanlig sommer. Men så lenge bare en prosentdel av befolkningen er vaksinert, så vil jeg fortsette å gå med maske og ha piknik i parken med god avstand.