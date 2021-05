KAN BLI TATT I BRUK: AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaksinene, som begge frarådes å brukes i det nasjonale vaksineprogrammet, kan bli tatt i bruk utenfor programmet. Dette skal regjeringen vurdere. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Utvalg splittet om vektorvaksiner: Disse bør kunne få dem frivillig

Ekspertutvalget til regjeringen mener AstraZeneca og Janssen-vaksinene kan tilbys frivillig - men de er ikke enige om hvem som bør funne få dem.

Publisert: Nå nettopp

Flertallet i regjeringens utvalg mener at det har begrenset betydning for forsinkelsen det kan gi å ta vaksinene fra Johnson & Johnson og AstraZeneca ut av programmet, sett i forhold til hvilken risiko vaksinene representerer.

De vektlegger dagens smittesituasjon tilsier at det kun unntaksvis vil være forsvarlig å tilby vaksinen frivillig. Det kan for eksempel være hvis man er nødt til å reise til et område med høyt smittetrykk:

– Et eksempel kan være hvis du må reise raskt ut av landet på grunn av et sykt familiemedlem. Et annet eksempel er hvis du er suicidal eller dypt deprimert fordi du er så redd for sykdommen og redd for å smitte foreldrene dine at du sitter inne og gjør ingenting, sier advokat og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo (UiO), som er del av flertallet i utvalget.

I EKSPERTUTVALG: Advokat og førsteamanuensis Anne Kjersti Befring har vært en av tolv medlemmer i ekspertutvalget som har vurdert bruken av Johnson & Johnson- og AstraZeneca-vaksinen på oppdrag fra regjeringen.

Ekspertutvalget på tolv personer regjeringen har satt ned, har samlet landet på at de ikke anbefaler å ta vaksinene fra AstraZeneca og Johnson & Johnson inn vaksinasjonsprogrammet igjen. Dermed er det kun Moderna og Pfizer-vaksinene som brukes til å vaksinere det norske folk slik det er nå.

Utvalget er imidlertid delt i hvor omfattende et slikt tilbud bør være dersom vaksinene skal tilbys frivillig på siden av programmet.

– Den individuelle vet best

Gunnar Bovim, tidligere rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), hører til mindretallet, og mener folk må få bestemme mer selv:

-- Når det gjelder frivillighet, er det den individuelle som vet best, sier han.

Han bruker et eksempel med en restauranteier:

-- Vi må også se på risikoen for ikke å ta vaksinen, hvis du for eksempel driver en restaurant og skal åpne den, er det ulemper ved å ikke få gjort det. Hvis du er redd for å bli smittet, men jobben din gjør deg eksponert.

– Selv om det bare handler om noen ukers forskjell?

-- Hvis du er 30 år, så kan det bety at du får vaksinen nå i stedet for i midten av juli. Det er en sommersesong for flere.

Individuell risiko kan være større enn vaksinerisiko

Det er den individuelle risikoen som kan spille en rolle dersom noen skal få en slik vaksine som ikke er anbefalt til alle, understreker advokat Befring overfor VG. Eksemplene nevnt over ved risiko for alvorlig sykdom ved å ikke ta vaksinen er en slik individuell risiko.

– Men hvem skal vurdere det?

– Der har vi sagt at det må utformes retningslinjer. Det kan ikke bare overlates til legen og pasienten, sier hun.

– Hvis du skal på en superviktig jobbreise, er det en fare for at sjefen utsetter deg for press til å la deg vaksinere?

– Ja, det er faktisk en fare. Og det mener ikke vi er godkjent. Vi har sagt at det må være en medisinsk risiko, sier Befring.

Mener folk som vil ha vaksine må si ifra selv

Flertallet i ekspertutvalget mener at et omfattende tilbud av de to vaksinene vil øke sannsynligheten for at personer blir påført skade som følge av vaksinen, og de mener at vaksinen kun bør tilbys i svært begrenset omfang.

Utvalget skriver i rapporten at de en ordning der man tilbyr disse vaksinene utenfor vaksinasjonsprogrammet vil by på flere etiske og rettslige dilemmaer.

Blant annet forutsetter det at de som skal ta vaksinen er tilstrekkelig informert. Det kan igjen bety man lager et offentlig finansiert vaksinetilbud som er forbeholdt personer som er i stand til å samtykke – og dermed forskjellsbehandler dem som ikke er i stand til dette, men potensielt kunne hatt nytte av en slik vaksine.

Dette mener utvalget:

Personer som ønsker vaksinen, bør selv kontakte helsetjenesten og melde sin interesse.

Personer som ikke har samtykkekompetanse bør på nåværende tidspunkt ikke få tilbud om disse vaksinene.

Blir det konkurranse om vaksinen, bør det lagers prioriteringsordninger.

Helsemyndighetene må lage gode veiledninger som kan støtte helsepersonell sin vurdering av om vaksinen skal gis eller ikke.

Smittesituasjon eller helserisiko kan spille inn

Dersom noen skal vurderes som aktuelle for å få de to vaksinene som er anbefalt tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, er det særlig to vidt definerte scenarioer som kan gjøre folk aktuelle for vaksinene, kommer det frem i rapporten som regjeringen har fått.

«Konklusjonen fra flertallet er at vaksinen kun skal tilbys i et svært begrenset omfang der det foreligger andre risikofaktorer ved ikke å bli vaksinert, eller der personen skal oppholde seg et sted med omfattende smitte», heter det i rapporten. Mindretallet konkluderer med at vaksinen gjøres tilgjengelig for flere etter den enkeltes ønsker.

I disse situasjonene må det gjøres en konkret vurdering på bakgrunn av disse forholdene – og alderen:

Smittesituasjon

Utvalget skriver at det kan være høyere aksept for den risikoen en vaksine innebærer hvis en person ønsker vaksine fordi vedkommende skal reise til et område med mye smitte og høy dødelighet, enten slik det er i mange land, eller smittesituasjonen i Norge endres dramatisk.

Personer med økt risiko for helseproblemer

Utvalget mener vaksinen kan være et alternativt tilbud for personer som for eksempel er alvorlig deprimerte etter isolasjon og frykt for smitte, og der personen derfor kan ha høyere risiko for alvorlige helseproblemer enn ved vaksinasjon.