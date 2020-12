ØNSKER ENDRINGER: Henrik Pettersen Sunde frykter det kan endre dramatisk uten endringer. Foto: Ung i Trafikken

Ønsker promillegrense på elsparkesykler: − Venter de på at noen skal dø?

Neste uke åpnes det for innspill til nytt regelverk for elsparkesykler. Ung i Trafikken ønsker å foreslå at promillegrensen skal være lik som ved bilkjøring, altså maks 0,2 i promille.

For mindre enn 30 minutter siden

Ung i Trafikken frykter at ungdommer og unge voksne drikker mer i julen, til tross for strenge smitteverntiltak. De frykter uheldige fyllekjøringsepisoder med elsparkesykler, og ønsker seg en jul uten ulykker med tohjulingene.

– Selv om temperaturen synker og det går mot blå grader, har ikke elsparkesykkelaktørene tenkt å stenge av syklene. Kombinasjonen av glatte veier og promille er jo høyst ubeleilig. Dette vil føre til skader, sier Henrik Pettersen Sunde, kommunikasjonsrådgiver i Ung i Trafikken.

Tidligere har VG skrevet at skadelegevakten i Oslo er bekymret over en stadig økning i skader etter bruk av elsparkesykler, og bedt aktørene ta ansvar og sperre for bruk på natten.

SIKKERHET FØRST: Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kjører elsparkesykkel. Foto: Tore Kristiansen

Vil ha lik promillegrense ved bil- og elsparkesykkelkjøring

Neste uke sender Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet en høring på forslag til endringer for små elektriske kjøretøy. De ønsker å få innspill til nytt regelverk for kjøretøyene fra blant annet ulike interesseorganisasjoner. Direktoratet skriver på sine nettsider at mange aktører skal bidra i arbeidet.

– Vi fikk oppdrag fra samferdselsdepartementet i slutten av august. Dette er en spennende oppgave. Vi må finne gode løsninger som kan tre i kraft innen 1. april neste år, skriver de på sine nettsider.

Henrik Pettersen Sunde i Ung i Trafikken er blant dem som ønsker å foreslå tiltak. Han forklarer at de kommer til å spille inn en promillegrense på 0,2.

– Akkurat nå er det ingen føringer på promillegrense med mindre du skader noen. Det får bare konsekvenser om man er full og krasjer inn i noen, sier han til VG.

Sunde refererer til sommerferien, da han observerte flere berusede mennesker på samme elsparkesykkel, og mener det bør tas tak i før juleferien starter.

– Vi mener det bryter med politisk vedtatte mål. De har en nullvisjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Så det er spesielt at ikke dette er vedtatt, fortsetter Sunde.

PROSJEKTLEDER: Anette Hauge er leder for prosjektet Vegdirektoratet skal løse. Foto: Geir Olsen, NTB / Privat

Vegvesenet skal diskutere endringer

Anette Hauge er seniorrådgiver i Statens vegvesen, og har ansvaret for prosjektet der de skal foreslå nye regler for blant annet elsparkesykler.

Hun forteller til VG at det er en offentlig høring, og oppfordrer alle som har innspill til å komme med disse i høringen.

– Vi skal blant annet se på regler for parkering, ruspåvirket kjøring, bruk på fortau, aldersgrense, hjelm og for eksempel innføring av nye skilt, sier Hauge til VG.

RISIKO: Sunde tror det bare er et tidsspørsmål før ulykker skjer. Foto: Ung i Trafikken

– Venter de på at noen skal dø?

Sunde i Ung i Trafikken frykter at direktoratet ikke ønsker å ta tak i problemet med ruspåvirket kjøring.

– Det er jo bare et tidsspørsmål før dødsulykker skjer. Venter de på at noen skal dø?, spør han.

Hauge i Statens vegvesen svarer at det har vært to dødsulykker med elsparkesykler i Norge foreløpig. Ulykkene skal undersøkes nærmere og det er ikke klart hva som var årsaken til disse.

Skal sammenligne ulike risikoer

– Fordi skadestatistikken viser at mange ulykker er rusrelatert, er det aktuelt å vurdere strengere regler for kjøring i ruspåvirket tilstand. I denne vurderingen ser vi på risikoen kjøretøyet har for alvorlige skader på fører, men også på andre trafikanter, forteller Hauge videre.

Henrik Pettersen Sunde mener det ikke er noe tvil rundt risikoen knyttet til ruspåvirket kjøring.

– Samtlige har gått ut og sagt at trafikksikkerhet er viktigst, så derfor er det urimelig at det ikke tas tak umiddelbart der folk virkelig skader seg, sier han.

Sunde presiserer at Ung i Trafikken applauderer tohjulingene, fordi elsparkesyklene er både innovative og miljøvennlig.

– Vi bare kritiske til fritt vilt-tilstandene som kan oppstå ved kjøring i beruset tilstand, legger han til.

les også Raymond Johansen hardt ut mot elsparkesykler: – Nå er jeg lei

Samferdselsdepartementet har tidligere uttalt at de forstår at syklene kan være til frustrasjon, men at mange gleder seg over mobiliteten de tilbyr.

– Markedet har eksplodert, og det har kommet stadig flere aktører på banen. Mange gleder seg over dette, og den friheten slik mobilitet tilbyr, skrev statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet i en e-post til VG i sommer.

– Samtidig er det mange som opplever farlige hendelser, spesielt svaksynte og blinde. Det ender også med skader. Det er selvsagt ikke greit. Mange er også oppgitt over at det parkeres sykler overalt, fortsatte Noresjø.

Publisert: 02.12.20 kl. 19:37