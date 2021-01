VANSKELIG: Rektor Stine Thorstensen sier at de jobber med å hente inn psykologer og psykiatere som kan være en støtte for ansatte og elever ved Gjerdrum ungdomsskole. Foto: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Rektor ved Gjerdrum ungdomsskole: − Vi har mye å bearbeide

GJERDRUM (VG) En av elevene ved Gjerdrum ungdomsskole er fremdeles savnet etter skredet natt til onsdag. – Det er kjempevanskelig, sier rektor Stine Thorstensen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I dag er første gang rektor Stine Thorstensen treffer lærerne og ansatte ved Gjerdrum ungdomsskole, før skolen etter planen skal åpne igjen for halvparten av elevene torsdag og andre halvpart på fredag.

– Det er veldig sterke reaksjoner. De er svært berørt alle sammen, egentlig. Vi har mye å bearbeide i dagene som kommer, sier Thorstensen til VG.

Det er 290 elever ved skolen. Blant dem er 8.-klassingen Victoria Emilie Næristorp-Søringen (13) som fortsatt er savnet.

– Victoria er en veldig snill, søt og omsorgsfull jente som har mange venner som er veldig fortvilet nå.

SAVNET: Victoria Emilie Næristorp-Søringen (13) og moren Ann-Mari (50) ble tatt av skredet i Gjerdrum. Bildene publiseres med familiens tillatelse. Foto: Privat Foto: Privat

Rektoren har ikke selv vært i kontakt med Victorias klassekamerater, men forteller at lærerne hennes har det.

– Dette er kjempevanskelig. Vi prøver å trygge hverandre på at dette har vi ikke gjort før, og at det ikke finnes noe rett og galt. Men det er viktig at vi har tid til å snakke sammen, og støtte hverandre, og trygge hverandre på at alt av følelser er greit. Og så er det kjempeviktig at vi får den hjelpen vi får fra kriseteamet for å drive sorgarbeid, og som skal hjelpe oss å ta godt imot elevene, sier Thorstensen.

les også Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

Kriseteamet har kommet allerede med psykologer fra RVTS som veileder.

– Så har vi folk i kommunen – både helsesykepleiere og personer i familieteamet som er erfarne med sorgarbeid. Og så jobber vi med å hente inn psykologer og psykiatere som kan være en støtte for både ansatte og elever, sånn at vi har et godt apparat på plass utover i dagene som kommer, forteller hun til VG.

– Hvordan takler man sorgarbeid i coronatiden?

– Det er kjempevanskelig. Jeg har ikke noe svar på det. Vi skal finne ut at det i dagene fremover hvordan vi skal gjøre dette. Men jeg er veldig opptatt av at elevene skal få møte hverandre så fort som mulig.

Utsetter skolestart

At beredskapsnivået ved skolen fra søndag ettermiddag ble hevet fra gult til rødt, gjør at de må holde en meters avstand også inne i klasserommet. Det har ikke skolen store nok lokaler til å gjøre mens alle 290 elevene er på plass. Derfor skal halvparten av elevene på skolen torsdag, og halvparten fredag.

– Hadde vi ikke vært i den krisen vi er i nå, hadde vi ikke opplevd å være kategorisert som corona-rødt så alvorlig. Men når vi har denne krisen på toppen av alt – vi skulle jo gjerne hatt alle elevene inne til tirsdag, men det kan vi ikke nå.

les også Gudstjeneste i Gjerdrum kirke: – Det er utrolig tungt å se sorgen i øynene deres

Gjerdrum er ei bygd på under 7000 innbyggere. Thorstensen sier at alle er berørt på en eller annen måte.

– Og så er Gjerdrum så lite og rasstedet så synlig. Det ligger jo rett bortenfor skolen vår, at man blir minnet på det hele tiden.

– Det blir veldig spennende å få elevene inn på skolen igjen. Vi må være forberedt på alt.