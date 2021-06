forrige











To kritisk skadet etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg: − Veggen fløy ut

Totalt er syv personer skadet og fraktet til sykehus. 21 år gamle Tobias Fossli ble vitne til hendelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tobias Fossli (21) er rørlegger og jobbet i bygget ved siden av Returkraft da eksplosjonen fant sted. I det han lukket opp porten til garasjen for å få litt luft, smalt det.

– Veggen fløy ut så bølgeblekksplatene ble blåst ut på parkeringen, og noe av det hang igjen i veggen. Så gikk brannalarmen og det kom veltende ut både røyk og flammer, forteller Fossli.

Han måtte samle seg litt for å skjønne hva som hadde skjedd. Så hørte han noen rope om hjelp, og begynte å gå mot bygget.

– Da kom det noen ansatte fra Returkraft løpende ut og opp mot dem som ropte om hjelp, og ambulansen kom.

Ifølge Fossli var han rundt 70–80 meter fra bygningen da det smalt.

– Det var et ordentlig drønn, og man kjente at det ristet.

Var du der under eksplosjonen eller har tips i forbindelse med hendelsen? Kontakt gjerne VGs journalister her.

DRAMATISK: Tobias Fossli, som jobbet ved siden av Returkraft, hørte en kraftig eksplosjon. Foto: Privat

Syv skadet

Syv personer er skadet og fraktet til sykehus i forbindelse med brannen i bygget til Returkraft på Langemyr nord for Kristiansand. Administrerende direktør ved Returkraft kan torsdag ettermiddag opplyse om at to av de kritisk skadde ble fløyet til Haukeland sykehus og Ullevål sykehus.

– De har blant annet omfattende brannskader, og det er klart vi er bekymret for dem. Noe oppdatert status har jeg foreløpig ikke på dem, men vi håper på svar i løpet av kvelden, sier administrerende direktør i Returkraft, Odd Terje Døvik.

I en pressemelding sendt ut av Sørlandet sykehus ble det opplyst om at fem personer med lettere skader hadde blitt innlagt til observasjon og behandling. Nå er tre av dem skrevet ut.

Ifølge Døvik var to av de fem innleide arbeidere, mens tre av dem var ansatt ved Returkraft.

– De to innleide havnet nede i avfallsbunkeren. De tre andre befant seg i kontrollrommet hvor vinduet ble blåst inn, sier Døvik.

Skadene de fem ble utsatt for var blant annet røyk, kutt- og sårskader i hode og ansikt, og brannskader.

Politiet har tidligere opplyst at en person ble behandlet på stedet og at 27 personer ble evakuert fra bygget. De fleste hadde tatt seg ut selv.

Ansatte er preget

Odd Terje Døvik befant seg ikke på Returkraft sitt område da eksplosjonen inntraff, men opplyser til VG at de ansatte han har møtt i etterkant har vært sterkt preget av hendelsen.

– Noen har vært tett oppi det og blant annet ytt livreddende førstehjelp, og noen trodde selv de skulle dø. Det er ikke noe de fleste er forberedt på når de går på jobb en fin sommerdag i juni, sier Døvik.

Bedriften er i kontakt med kommunens kriseteam som skal gi de ansatte oppfølging de neste dagene.

– Dette er det viktig å snakke om. Slike hendelser må bearbeides, for det som skjedde var ordentlig farlig, sier Døvik.

Brenner fortsatt

Brannsjef i Kristiansand, Jan Røilid, var med på den første utrykningen til Returkraft tidligere i dag, og opplyser til VG at det fremdeles pågår brann klokken 17.00, men at brannvesenet har kontroll.

– Det var en viss kaos-fase i starten med mange ubesvarte spørsmål. Hva brenner og spørsmål om det kunne komme enda en eksplosjon, sier brannsjefen.

Røilid forteller at det tidlig ble klart at Returkraft sine egne vannkanoner og kraner hadde blitt slått ut av eksplosjonen, noe som gjorde at brannvesenet måtte rekruttere inn en brannbil fra Avinor Kjevik.

– Det var et godt valg og lastebilene som sto i brann er slukket, men brannen har spredt seg til bassenget med restavfall, sier Røilid.

Bassenget skal ifølge brannsjefen være rundt 50 x 25 meter bredt, og 20 meter dypt. Dette gjør slukkearbeidet utfordrende.

– Der kan vi holde på i flere timer, og i verste fall opp mot et døgn. Brannene kan nemlig brenne seg nedover i søppelet.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til eksplosjonen.

UTFORDRENDE: Brannsjef i Kristiansand-regionen forteller at det var en viss kaos-fase i starten, men at brannvesenet nå har kontroll. Foto: Frode Hansen

Politiet starter etterforskning

Politiet i Agder melder på Twitter at hendelsen skal etterforskes, og at arbeidstilsynet er varslet. Per nå er årsaken til hendelsen ukjent. Politiet har også valgt å opprette sak på forholdet.

Administrerende direktør, Odd Terje Døvik, sier de vil bistå etterforskningen så godt de kan.

– Dette skal ikke skje. Det hender at det oppstår branntilløp i avfallsbunkeren, og dette blir greit håndtert av våre ansatte. Men eksplosjon i eksternt kjøretøy har aldri skjedd før. Vi er spent på undersøkelsen, for akkurat nå forstår vi ikke hva som har skjedd, sier Døvik.

Var selv i bygget

Økonomisjef i Returkraft var selv i bygget da det smalt. Tidligere i dag fortalte han VG hva som skjedde.

– Det var en tømmebil som eksploderte inne i hallen. Etter eksplosjonen begynte det å brenne i bunker som er der hvor man tømmer. Anlegget skal nå stenges ned, sa økonomisjef Lars Erik Harv, som satt i et møterom med vindu ut mot veggen som ble blåst ut.

Returkraft har 42 fast ansatte. I tillegg til disse var det torsdag også noen eksterne arbeidere på stedet som drev med vedlikeholdsarbeid.

STORT HULL: Den ene veggen i gjenvinningsanlegget er delvis borte etter eksplosjonen torsdag formiddag. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Brann kan forekomme i gjenvinningsanlegg, men noe lignende som skjedde her har jeg aldri hørt om, sier han til VG.

Returkraft, som ble igangsatt i 2012, får avfall fra fire omkringliggende kommuner i Agder. Avfallet blir omgjort til energi. NRK skriver at det brant i bygget for ett år siden. Da brant det i en bunker som sorterer søppel.