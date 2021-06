forrige













Syv til sykehus etter eksplosjon på gjenvinningsanlegg: − Jeg hørte et høyt smell

Syv personer er skadet, flere alvorlig, og kjørt til sykehus i forbindelse med en brann i bygget til Returkraft på Langemyr nord for Kristiansand.

De seks er kjørt til Sørlandet Sykehus i Kristiansand, opplyser politiet på Twitter. Skadeomfanget er ukjent. En person behandles på stedet.

– Vi vet foreløpig ikke hvor alvorlig skadet de seks er, sier operasjonsleder Eyvind Formo ved Agder politidistrikt til VG.

Politiet melder at 27 personer er evakuert fra bygget.

– De fleste hadde tatt seg ut selv.

Politiet melder at 20 brannmannskaper nå er inne som driver kontrollert slukking av en brann. Brannvesenet opplyser at brannen i tankbilen er slukket, men at det fortsatt brenner i deler av bygget.

Det meldes fra skadestedet at det i øyeblikket er kontroll på brannen i/ved en tankbilen. Tankbilen skal inneholde oljeholdig slam. Det brenner fortsatt i en del av anlegget der man håndterer avfall/søppel, melder politiet på Twitter.

Det er ikke meldt om fare for omkringliggende bygg, men politiet ber naboer til skadestedet om å lukke vinduene på grunn av røyken.

Sørlandet sykehus har gått i gul beredskap som følge av hendelsen. Det opplyser medievakt Irene Svozilik overfor Fædrelandsvennen.

Politiet starter etterforskning

Politiet i Agder melder på Twitter at hendelsen skal etterforskes, og at arbeidstilsynet er varslet. Per nå er årsaken ukjent til hendelsen.

– Da vi først kom opp var situasjonen uavklart, vi så det brant i bygget, forteller Innsatsleder Patrick Vollen på spørsmål fra pressen.

– Foreløpig kan vi ikke si noe som helst om skadeomfanget til de som er sendt på sykehuset, forklarer Vollen videre.

Han legger også til at det foreløpig er uklart om pårørende til de skadde er varslet, men at bedriften jobber med saken.

– Tømmebil eksploderte

– Det var en tømmebil som eksploderte inne i hallen. Etter eksplosjonen begynte det å brenne i bunker som er der hvor man tømmer. Fire personer er skadet. Anlegget skal nå stenges ned, sier økonomisjef Lars Erik Harv i Returkraft til VG.

Politiet opplyser senere at seks personer er kjørt til sykehus.

Returkraft har 42 fast ansatte. I tillegg til disse var det torsdag også noen eksterne arbeidere på stedet som drev med vedlikeholdsarbeid.

Harv var selv i bygget da det smalt. Han satt i et møterom med vindu ut mot den veggen som ble blåst ut.

STORT HULL: Den ene veggen i gjenvinningsanlegget er delvis borte etter eksplosjonen torsdag formiddag. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

– Brann kan forekomme i gjenvinningsanlegg, men noe lignende som skjedde her har jeg aldri hørt om, sier han til VG.

– Brannvesenet er fremme, det har vært en eksplosjon i tømmehallen, skriver brannvesenet på Twitter.

De får bistand av en brannbil fra Avinor Kjevik.

– Brannvesenet har startet slukking, sier operasjonsleder Formo ved Agder politidistrikt.

– Et høyt smell

Meldingen om brannen kom rett før klokken 10. Nødetater har rykket til stedet.

– Jeg hørte et høyt smell og det var mye røyk i området, sier Jan Henrik Sandnes som var i nærheten da det smalt.

Han opplyser til VG at det er fire ambulanser samt flere politibiler og brannbiler på stedet.

Returkraft, som ble igangsatt i 2012, får avfall fra fire omkrinigliggende kommuner i Agder. Avfallet blir omgjort til energi. NRK skriver at det brant i bygget for ett år siden. Da brant det i en bunker som sorterer søppel.

MYE RØYK: Man kan se ganske mye røyk i forbindelse med eksplosjonen. Seks personer er kjørt til sykehus. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Saken oppdateres.