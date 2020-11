GLADGUTT: Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) frykter for finansieringen av ny campus på NTNU på grunn av kostnadene for nytt regjeringskvartal. Foto: Fylkeskommunen

Regjeringbygg-kritikerne jubler for Aps snuoperasjon

Partitoppene i Trondheim og Oslo spretter de politiske champagne-korkene etter at Ap på Stortinget nå åpner for å endre forutsetningene som gjør at det nye regjeringskvartalet kan få en prislapp på 36,5 milliarder kroner.

Ap står ikke lenger for at alle departementene må være samlet fysisk på samme tomt. Og enda mer følsomt: At man må foreta en vurdering av og diskusjon om sikkerhetskravene til hele prosjektet.

– Jeg har mast utenifra på stortingsgruppen. Det er det mange som har gjort, sier en smørblid fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik.

– Det jeg har tillit til at de gjør dette på en klok måte. Det er mange hensyn som skal tas. Men jeg tror det er veldig lurt at vi signaliserer at vi ikke kan ha statlige prosjekter som koster hva det koste vil. Det er ingen steder i samfunnet at vi har det sånn. Det er nesten en hån mot det norske folk

Sandvik, som i likhet med Oslos byrådsleder Raymond Johansen sitter i Aps sentralstyre, har lenge vært en sterk kritiker av planene for nytt regjeringskvartal.

– Det å bygge et regjeringskvartal etter Doris Day-prinsippet, bare å la det surre og gå og tappe penger oppi et sort hull, er ikke akseptabelt. Dette skulle koste 15 milliarder. Så 21 milliarder. Deretter 24 milliarder. Og nå kommer det en foreløpig, jeg understreker foreløpig, prisramme på 36,5 milliarder. Det er 300.000 kroner per kvadratmeter. Det finnes ikke et bygg i Norge som har tilsvarende kvadratmeterpris, uansett hvor avanserte bygg det er, sier Sandvik til VG.

Aps nye syn fremgår av partiets komitémerknader til behandlingen av statsbudsjettet neste år, som VG har fått tilgang til:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som vurderer mulighetene for nedskaleringer og reduksjon i kostnader. Det kan blant annet omfatte å beholde noen av dagens bygg, gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav og ikke samle alle departementene på samme område», skriver partiets representanter i Stortingets kommunalkomité.

– Jeg må si at jeg er svært overrasket over de nye signalene fra Ap, sa ansvarlig statsråd Nikolai Astrup (H) til VG.

Ikke ubegrenset til sikkerhet

Sandvik er spesielt fornøyd med at den største utgiftsdriveren - de uhyre omfattende sikkerhetskravene - endelig blir gjenstand for debatt. Også i partiet som terrorangrepet 22. juli 2011 spesielt var rettet mot.

– Det kan ikke være sånn at til sikkerhet er det ubegrenset med penger. Man må sette en kostnadsgrense. Og den kan ikke være 36,5 milliarder. Det kan ikke være grenseløs pengebruk, fastslår han.

Han mener også det er forskjellsbehandling mellom det nye regjeringskvartalet og andre store byggeprosjekter.

NYTT: Slik skal det nye regjeringskvartalet se ut. Foto: Statsbygg/Team Urbis / Statsbygg

– Vi har jobbet i 20 år med å få på plass Ocean Space Center i Trondheim. Dette er et nasjonalt laboratorium for det vi skal leve av i Norge. Det har kjørt oss gjennom tre runder med kvalitetssikring, for å få kostnadene ned. Men regjeringskvartalet er bare tut og kjør.

Sandvik påpeker også at Statsbygg hadde ansvaret for store overskridelser på Universitetet på Ås, og ble droppet som prosjektansvarlige for Politiets beredskapssenter i 2017.

Bekymret

– Nå har NTNU fått en rammebevilgning på 11,5 milliarder kroner. Der utdanner vi arbeidskraft til framtidens Norge og driver forskning av internasjonal standard. Jeg er bekymret for at kostnadene under Statbyggs ledelse skal komme sånn ut av kontroll at man må begynne å plukke bort funksjoner som man er avhengig av for å bli optimalt, sier han.

– Vi skal bygge et flott regjeringskvartal. Det skal være sikkert og det skal være gode arbeidsplasser for de ansatte. Men da må vi ikke la det bli stående som et symbol på at Staten sprenger alle kostnadsrammer og ikke bryr seg om budsjettrammer som alle andre i samfunnet må forholde seg til, sier Sandvik.

GLADGUTT II: Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap) Foto: Line Møller

Oslos byrådsleder har i flere år kjempet mot de gigantiske planene, men inntil Aps snuoperasjon sto han nesten alene internt i partiet.

– Jeg er veldig glad for at vi igjen skal få en reell debatt om dette gigantiske bygget. Dette har enorm betydning for Oslos byutvikling. Jeg har vært veldig bekymret for dette.

– Var Aps snuoperasjon på tide?

– Det er ingen tvil om at dette har vært en krevende sak med hele forhistorien. Nå trenger vi en fornyet diskusjon.

– Har du selv spilt en rolle for å få Ap til å snu?

– Ja, jeg har gjort det. Jeg har naturligvis jobbet opp mot Regjeringen og Statsbygg, men også hatt god kontakt inn mot Stortinget, sier Raymond Johansen.

