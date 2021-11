Kim Friele er død: − Vil for alltid være symbolet på at endring er mulig

Homokamp-ikonet Kim Friele (86) gikk bort mandag kveld. Hun omtales som en av dem som har gjort mest for likestillingen i Norge.

Friele døde fredelig mandag kveld, opplyser hennes nærmeste.

I løpet av livet var hun en sentral forkjemper for homofiles rettigheter i Norge, blant annet som leder av Det norske forbundet av 1948 mellom 1966–1971.

– Norge hadde ikke vært det Norge vi kjenner, uten Kim Friele, og jeg hadde ikke vært meg. Det er umåtelig trist at hun har gått bort. Hun er en av dem som har gjort mest for likestillingen i Norge. For at LHBTI-personer kan leve fritt. Hun tok kampen personlig, og det kostet, sier Trettebergstuen (Ap) til NTB.

PRIDE-PARADE: Anette Trettebergstuen, Kim Friele (i midten) og daværende AUF-leder Eskil Pedersen i paraden under Oslo Pride i 2014.

Statsråden sier at alle nyter godt av at Friele aldri ga seg.

– Hun gikk foran på et tidspunkt hvor det var kriminelt å være skeiv, og har med sin personlighet, sin innsats og sin dedikasjon utrettelig kjempet for likestilling, og endret det norske samfunnet, sier hun.

– Friele vil for alltid være symbolet på at endring er mulig, en av årsakene til at folk som meg kan leve i frihet, og et forbilde for oss alle. For meg var hun også en personlig venn, legger hun til.

– Ga ikke folk noe valg

– Jeg blir trist når jeg hører at Kim Friele er død, selv om det ikke er unaturlig. Men så lenge det lever en homo i Norge vil hun egentlig aldri dø, sier Finn Schjøll til VG.

Han er opptatt av at Kim Friele virkelig forandret Norge.

– Hun var så komprissløs. Hun ga ikke folk noe valg. Fra å være noe forskrekkelige greier er homofili ingenting å bry seg om nå, sier Schjøll.

Han forteller at han for noen år tilbake fikk en invitasjon fra Kim Friele om å gå i Pride-toget sammen med henne.

– Det var en fantastisk opplevelse. Alle som så henne, jublet for henne. Fra en gang å både være fryktet og hatet, var hun nå bare elsket. På en måte virket hun forundret, hun som hadde vært så kompromissløs, hadde også en beskjedenhet i seg, sier Finn Schjøll

– En bauta

Friele ble utnevnt som æresmedlem i Arbeiderpartiet i 2008, og bidro til å opprette Forum for homofile og lesbiske. Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre er takknemlig for jobben Friele gjorde:

– En bauta har gått bort. Det er med dyp takknemlighet jeg vil minnes Kim Friele, som gikk foran i kampen for homofiles rettigheter og gjorde samfunnet rausere og mer inkluderende, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en uttalelse til VG tirsdag morgen.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap) mener Kim Friele gjorde en viktig jobb for å gjøre samfunnet rausere.

Han sier at Friele sto på barrikadene for rettferdighet med både «mot, kraft og varme», og at hun også vant frem – blant annet da seksuell omgang mellom menn ble avkriminalisert i 1972.

– I samtale med Ina Libak og meg for to år siden fortalte hun litt om hva det hadde kostet, om hverdagsdiskrimineringen og voldsepisodene. Uten store fakter og med et smil om munnen, det var ikke seg selv hun ville fremheve. For oss som hørte på, var det en sterk opplevelse.

– Takk for alt du var og alt du gjorde, Kim. Vi skal fortsette kampen for at flere får være den de er og elske den de vil. I Norge og i verden, avslutter han.

Støres forgjenger som partileder i Ap, Jens Stoltenberg, minnes også Friele på Facebook:

– Kim Friele er død, men alt hun kjempet for lever videre. Få forandret Norge mer enn henne, skriver han.

Tidligere statsminister Erna Solberg omtaler Friele som en modig stemme.

– Kim Friele var en modig, tydelig og utålmodig stemme i homokampen i 60 år. Friele har inspirert mange og gikk først i kampen som har gjort det mye lettere for generasjoner å leve åpne og frie liv, sier Høyre-lederen til VG.

SV-leder Audun Lysbakken sier til VG at han mener hele Norge skylder Kim Friele en stor takk.

– Hennes enorme mot har bidratt til å nedkjempe urett og fordommer gjennom tiår etter tiår. Hun kjempet for frihet og likestilt, og vant. Takket være innsatsen til Friele og andre pionerer har nye generasjoner en frihet til å være seg selv og elske den de vil som var utenkelig for ikke så lenge siden, sier han.

Også Venstre-leder Guri Melby mener Friele må takkes.

– Få menneskers liv gjør utgjør en så stor forskjell for et helt samfunn, og for et helt menneskesyn. Det var uendelig trist å høre at Kim Friele nå har gått bort. Men hennes virke har satt varige, viktige spor, som ingen skal få viske bort, skriver hun på Facebook.

Mangeårig helseminister Bent Høie mener Kim Frieles samfunnsinnsats for homofile ikke kan overvurderes.

– Hun er nok den personen som har betydd mest for homofile i Norge. Det at hun var så tydelig så tidlig, og sto i det gjennom hele livet, det står det enorm respekt av. Hun trakk seg ikke tilbake tross tidvis stor motstand, sier Høyre-nestlederen til VG tirsdag morgen.

– Homodronningen med stor H

Leder i Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, mener Friele først og fremst burde fremheves som forkjemper og pioner for homofile i Norge:

– Hun var den uovertrufne homodronningen med stor H, sier han.

Som mangeårig leder av Landsforeningen for homofile og lesbiske, opplevde han at Friele fulgte veldig med på hva han gjorde. - «Ka e det du drivar med!?» kunne hun nesten rope gjennom telefonen hvis det var noe hun reagerte på, gjengir Øyan.

– Mitt og mange andre homofiles liv hadde vært annerledes uten hennes innsats. Jeg får tårer i øyekroken når jeg tenker på henne. Hun var tidenes vaktbikkje, dundrende kompromissløs og en av de aller tydeligste menneskene jeg har møtt, sier Øyan til VG.

Han er helt enig med Bent Høie som fremholder Friele som den aller mest betydningsfulle for homofile i Norge.

– Ja, det er helt uomtvistelig, fastslår Jon Reidar Øyan.