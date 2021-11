DØMT: Laila Anita Bertheussen hadde ingen rolle i offentlighet før hun ble siktet for trusler og angrep mot demokratiet.

Laila Bertheussen trekker anken

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, ble dømt for angrep mot demokratiet i januar. Nå trekker hun anken sin, og utlover samtidig en stor dusør til personer som kommer med tips.

Publisert:

– Min anke over skyldspørsmålet er avvist. Jeg har derfor bestemt meg for å trekke anken over straffeutmåling, skriver hun i et Facebook-innlegg tirsdag.

– Det er ikke meningsfullt å stille i en rettssak som kun skal handle om straffen for noe jeg ikke har gjort. Så jeg tar straffen, skriver hun videre i innlegget.

Bertheussen ble i januar dømt til ett år og åtte måneder ubetinget fengsel for angrep på demokratiet, etter retten fant henne skyldig i å selv ha sendt trusselbrev og begått hærverk på egen bil og bolig.

I sommer avviste Borgarting lagmannsrett anken over skyldspørsmålet og lovanvendelsen, men hun skulle etter planen få behandlet straffeutmålingen på nytt i desember. Det er anken hun nå har bestemt seg for å trekke.

– Jeg leser det på Facebook, og tar hennes beslutning til orientering, skriver forsvarsadvokaten hennes John Christian Elden i en SMS til VG.

Statsadvokat Fredrik G. Ranke, som var aktor i saken, kommer med følgende uttalelse:

– Vi er kjent med at hun på Facebook har meddelt at hun trekker anken, og vi mener det er fornuftig. Hvis dette stemmer, som vi har all grunn til å tro, er det fint at det er satt sluttstrek for Bertheussen-saken, sier Ranke til VG

FORSVARSADVOKAT: Det var den kjente forsvarsadvokaten John Christian Elden (53) som representerte Laila Bertheussen i rettssaken ved begynnelsen av året.

Utlover dusør

Samtidig utlover Bertheussen en dusør på 100.000 kroner til den som bidrar med tips som fører til det hun mener er en oppklaring av hendelsene hun er dømt for.

Hun utlover også en dusør til personer som tilstår for det hun er dømt for.

I innlegget hevder hun videre at det ikke er noen tvil om at mer enn en person var involvert i hendelsene hun er dømt for. Bertheussen har hele tiden stått fast ved at det var noen andre som sendte trusselbrevet og begikk hærverket.

Rundt tyve minutter etter at innlegget ble lagt ut, har Bertheussen også endret det såkalte bakgrunnsbildet på Facebook-siden sin:

– Justismord, står det nå på hvit bakgrunn på bildet.