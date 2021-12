GIR BEDRE EFFEKT: De siste månedene har det blitt tydelig at Moderna gir bedre effekt enn Pfizer – blant annet mot deltavarianten. En mulig årsak er at Moderna har en tre ganger så høy dose som Pfizer.

Kommuner sier flere vil ha Moderna: − Som å skru på en bryter

Etter at FHI-direktøren omtalte Moderna som sin foretrukne booster-vaksine, har interessen for vaksinetypen skutt i været i enkelte kommuner. Samtidig har en tredje vaksine blitt godkjent.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vaksineprodusenten Moderna sier at deres oppfriskningsdose fungerer godt på omikron-varianten av viruset. En tredje dose kan, avhengig av hvordan den er satt sammen, øke antistoffene i kroppen mellom 37 og 80 ganger, ifølge dem.

Undersøkelsene er imidlertid ikke dobbeltsjekket av andre, skriver The New York Times.

De siste månedene har det blitt tydelig at Moderna gir bedre effekt enn Pfizer – blant annet mot deltavarianten. En mulig årsak er at Moderna har en tre ganger så høy dose som Pfizer.

Nylig gikk også FHI-direktør Camilla Stoltenberg ut med positive ytringer om Moderna-vaksinen. Selv har hun uttalt at hun ønsker Moderna som boosterdose.

– Det er fordi jeg tenker at det kan øke muligheten for å få god beskyttelse samlet sett.

Økt interesse

Vaksinekoordinator i Lillestrøm kommune, Lalja Lyseggen, sier til VG at interessen for Moderna har økt kraftig i lys av Stoltenbergs Moderna-kommentar.

– Det var som å skru på en bryter. Vi har mange som bytter over fra Pfizer til Moderna, sier Lyseggen.

– Men det er greit det, folk får gjøre som de vil. Vi har nok av begge vaksinetyper, så det går bra.

Også i Sandnes kommune har etterspørselen etter Moderna endret seg.

– Det virker som det er økende etterspørsel etter Moderna-vaksinen, og det er positivt, sier kommuneoverlege Guro Hafnor Røstvig til VG.

Her oppmuntrer de aktivt til at innbyggerne skal velge Moderna som boosterdose.

– Det er denne vaksinen vi får mest av fra FHI i tiden fremover, og det er en god vaksine. Vaksinene er likestilte, og vi prøver å kunne tilby valg til befolkningen når de kommer for vaksine, på tross av at vi har noe begrenset tilgang til Pfizer vaksinen fremover.

Bergen merker også at flere vil ha Moderna.

– Vi merker er stor interesse for Moderna (Spikevax) når det gjelder oppfriskningsdosen. Denne interessen har økt ytterligere etter at Camilla Stoltenberg kommenterte at hun ville valgt Moderna (Spikevax), sier leder for vaksineprosjektet i Bergen, Elisabeth Engelsen

GODE NYHETER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier til VG at det i utgangspunktet er bra å ha flere ulike alternativer tilgjengelige, men at de ulike typene i bunn og grunn gjør den samme jobben.

Andre steder er interessen mer laber. Daglig leder hos Bodø legevakt, Jørgen Bjørnstad, sier at av de 800–900 dosene som settes daglig i kommunen, er omtrent 20 Moderna.

– Så har dere har ikke sett en økning etter Stoltenbergs kommentar?

– Vi satte 63 Moderna-doser forrige uke, sier Bjørnstad mens han sjekker tallene på datamaskinen sin.

– Uken før var det 13. Så det har kanskje økt litt, faktisk.

Heller ikke i hovedstaden ser det ut til å herske Moderna-feber. Vaksinekoordinator Tina Andersen forteller at folk flest er fornøyde med å få vaksinen, uavhengig av hva slags type det er.

– Stort sett får de fleste velge, så det er god tilgang på begge vaksinene. Vi har ikke opplevd noen økning i en spesiell retning.

Tromsø har heller ikke merket noe, opplyser smittevernoverlege Trond Brattland.

Einar Sagberg, smittevernoverlege i Drammen kommune, svarer følgende:

– Det er vanskelig å svare på. I morgen er det satt opp nesten 50-50 (prosent red.anm). Før tror jeg vi har satt rundt 20-30 prosent Moderna, så det kan hende det har vært litt mer interesse for Moderna de siste dagene. Men jeg vet ikke om det er andre faktorer som spiller inn også.

Ny vaksinetype godkjent i EU

EUs legemiddelbyrå EMA har i dag godkjent vaksinen fra Novavax for bruk i EU. Denne godkjenningen vil også gjelde for Norge.

Novavax bruker en mer tradisjonell vaksineteknologi som ligner mer på tidligere brukte vaksiner. Selskapet bak håper dette vil bidra til å overbevise de som fremdeles nøler med å ta vaksinen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, sier til VG at det i utgangspunktet er bra å ha flere ulike alternativer tilgjengelige, men at de ulike typene i bunn og grunn gjør den samme jobben.

– Mens AstraZeneca var en vektorvaksine med spike-proteiner som danner antistoffer, baserer mRNA-vaksinene til Pfizer og Moderna seg på at kroppen selv produserer disse piggene som immunforsvaret da reagerer mot, sier han.

Nakstad forklarer at den nye vaksinen til Novavax inneholder bestanddeler som får frem den samme immunreaksjonen, uten at cellene behøver å produsere dette spike-proteinet slik mRNA-vaksinen gjør.

– Det er rett og slett tre ulike teknologier. Hvilken som er best i det lange løp, og hvordan effekten av de ulike vaksinene vil være i forhold til hverandre, gjenstår fortsatt å kartlegge.

– Kan ha ulike bruksområder

Den assisterende helsedirektøren mener uansett at det er positivt å få en ny aktør inn på markedet. EU hadde allerede før godkjenningen signert en avtale om å kjøpe opptil 200 millioner doser av Novavax-vaksinen.

– Det er bra å ha ulike teknologier tilgjengelige, da de kan vise seg å ha ulike bruksområder. Noen typer er lettere å transportere uten frysere og holder seg greit i kjøleskap. Det gir en bredde som globalt sett er bra når behovet er stort i hele verden.

Om et tredje, mer tradisjonelt alternativ vil bidra til å overbevise skeptikere, har de riktignok ikke tatt stilling til.

– Det kan være at vaksinene har en annen bivirkningsprofil i det langsiktige løp, som gjør at man på lengre sikt anbefaler enkelte vaksinetyper for enkelte aldersgrupper. Men de fleste i Norge har takket ja til vaksinen allerede, så vi har ikke tenkt så mye på dette, sier Nakstad.