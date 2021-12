GODT VALG: Pandemien førte Thor Bergli og famliien til Skeikampen. - Vi tapte kanskje noen opplevelser, men vi vant også veldig mye på å havne her, sier han.

Hytteboomen i fjellheimen: − Velkommen til Kohorten vår

SKEIKAMPEN (VG) Ikke uten et visst vemod solgte Thor Bergli (57) hytta i Nesbyen i 2019, for å heller oppleve spennende reisemål i utlandet. Slik gikk det ikke. Nå er familien blant tusenvis av nordmenn som har kjøpt seg ny hytte.

– Pandemien satte en stopper for de planene, sier Bergli til VG.

I stedet tok en ny hyttedrøm form hos den driftige bedriftslederen etter at han havnet i coronakarantene i fjor vinter.

– Det skjedde etter at jeg og jentene mine hadde vært en tur i Zermatt i Sveits vinteren 2020. På flyet hjem fra Frankfurt befant flere av dem som det viste seg var blitt coronasmittet under partymoroa på baren Kitzloch i Ischgl seg, forteller 57-åringen.

ZERMATT:- Etter et ferieopphold her bar det rett i corona-karantene. Et snaut år etter har vi fått vårt vinterparadis på Skeikampen, sier Thor Bergli.

Bygde ny hytte

Han forsto umiddelbart at dette viruset kom til å forandre mye av hverdagen og livene våre.

– Da jeg bestemte meg for at her skulle det bli ny hytte til familien, satte meg i bilen og kjørte til Skeikampen oppe i Gudbrandsdalen. Og her ser dere hva det er blitt, sier Bergli og viser oss rundt i den luksuriøse hytteidyllen bygd på en 1,8 mål tomt.

Den sto fiks ferdig for seks måneder siden.

– Her har kona og jeg plass til alle - barn og venner. Og her kan jeg holde hjemmekontor med bare et par timer i bil til jobben i Lillestrøm når behovet for det er der, sier mannen som startet på elektrikerutdannelsen som 15-åring, og i dag har skapt sitt livsverk i form av et firma som jobber innen elektrotjenester.

ENKELT: - Slik var Thor Berglis vinterparadis i Bagn i Valdres som syvåring i 1971.

Ga hytta navnet «Kohorten»

Kontrasten er stor til hytta Bergli vokste med i Bagn i Valdres, der foreldrene og barna holdt til i ferier på 1960- og 70 tallet.

– Vi hadde mange og fine opplevelser der. Følelsen er den samme i dag, men omgivelsene er selvsagt annerledes, sier verten og byr på kaffe og småkaker.

– KOM INN: Det er ikke spart på noe i hytteparadiset til Thor Bergli.

I dag er Thor Bergli en av de mange tusen nordmenn som i 2020 og 2021 har gått mann av huse for å skaffe seg tomt og hytte i den norske fjellheimen. Langt unna Covid-19 og stappfulle fly til syden.

– Vi kom oss ikke til Sør-Afrika, eller noen av de andre stedene vi hadde sett for oss å besøke, men vi har tilpasset oss. Og tilværelsen på hytta her på Skeikampen er fantastisk, sier Bergli, godt fornøyd med med det treffende navnet «Kohorten», som nå er tumleplass for hans flokk.

TETT OG VAKKERT: Det er folksomt og moro i bakken og i løypene. I luksushyttene på Skeikampen er det varmt og godt.

Eventyrlig hyttemarked

Eiendoms- og hyttemekler Tore Rugsveen i Tinde Hytter sier at det er lutter glede hos dem over det som oppleves i bransjen i disse tider.

– Da pandemien overmannet oss var vi usikre på hvordan det ville bli slå ut for vår bransje, men vi har opplevd en eventyrlig oppgang i hyttemarkedet. I Tinde har vi økt omsetningen på hytter med over 100 prosent, den har vært på en milliard kroner per år, sier Rugsveen.

Han forteller at han har hatt kunder som har byttet ut tilværelsen i solfylte Spania med et storfamilieliv i den norske fjellheimen.

– Her på Skeikampen kan vi tilby det beste, og jeg mener at fremdeles kan det gjøres gode kjøp. Vi garanterer pristak på salg av alle hytter hos oss. Vi ser ingen skyer i horisonten, sier en optimistisk hytteselger.

Det er nå omsatt totalt 14.687 fritidsboliger i 2021, mot 14.589 fritidsboliger i fjor. Like før julaften ble fjorårets rekord slått, skriver Dagens Næringsliv.