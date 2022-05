BLIR MED: Sveriges statsminister Magdalena Andersson opplyser at Sverige søker medlemskap i Nato. Her er hun fotografert under et besøk til Finland i midten av april.

Nå er det klart – Sverige søker medlemskap i Nato

De har holdt seg stort sett nøytrale i over 200 år. Nå opplyser den svenske regjeringen at de søker medlemskap i forsvarsalliansen som et svar på Russlands krig i Ukraina.

Av Henrik Røyne

Publisert:

– Det beste for Sveriges og det svenske folkets sikkerhet er at vi blir med i Nato.

Dette sier Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, under en pressekonferanse mandag. Hun opplyser at dette ble besluttet under et ekstraordinært møte i regjeringen mandag.

– Russlands ulovlige og brutale krig i Ukraina har satt Sverige i en ny og farlig virkelighet, sier statsministeren.

Beslutningen blir offentliggjort dagen etter at partiet hennes, Socialdemokraterna, gikk ut med at de støtter svensk Nato-medlemskap. Saken ble diskutert i det svenske Riksdagen mandag formiddag, og har ifølge Andersson fått bred støtte fra andre partier.

Søndag kveld ble det kjent at også Finland søker Nato-medlemskap.

Andersson sier at søknaden deres vil leveres innen onsdag, litt avhengig av når Finland leverer sin søknad.

Begge landene har over lengre tid ikke ønsket å binde seg til en forsvarsallianse, men dette har gradvis endret seg etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar.

Sikkerhetsgarantier fra Norge

I en pressemelding opplyser Jonas Gahr Støre (Ap) at de nordiske landene, det vil si Island, Danmark og Norge, vil gå sammen om å beskytte Finland og Sverige dersom de utsattes for angrep før søknadsperioden er over.

– Dette er et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Denne forsikringen er et tydelig signal fra oss. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre en rask prosess, slik at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt, sier Støre.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier i en uttalelse til VG at svensk og finsk Nato-medlemskap vil gi helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken i Norden.

– At både Finland og Sverige nå ønsker å bli med i Nato viser dessuten hvordan Russlands angrep på Ukraina har skapt store og varige endringer i sikkerhetspolitikken, sier hun.

– Kreml ønsket å holde Nato borte fra Russlands grenser, men har oppnådd det motsatte, legger utenriksministeren til.

Huitfeldt understreker at finsk og svensk medlemskap ikke truer noen, og at de står i solidaritet med nabolandene i løpet av overgangsfasen.

Kan bli invitert om kort tid

VG har tidligere fått opplyst at det kan ta svært kort tid – bare 10 dager – fra søknadene er levert til at Sverige og Finland får en formell invitasjon fra medlemslandene i Nato.

Også NTB har fått opplyst at prosessen vil ta mellom 1–2 uker, og Nato-sjef Jens Stoltenberg har tidligere gitt uttrykk for at Nato vil ta imot Sverige og Finland med åpne armer.

Dermed var overraskelsen stor da Tyrkias president, Recep Tayyip Erdogan, uttrykte stor skepsis mot å inkludere dem i alliansen:

– Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner. For å ta det enda lengre, har de til og med fått plass i nasjonalforsamlingene deres, sa han på direktesendt TV fredag.

Kommentaren ser ut til på vise til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som står på Tyrkias terrorliste. Seks folkevalgte riksdagspolitikere i Sverige har kurdisk bakgrunn, men det finnes ingen bevis på at noen av disse har koblinger til PKK, ifølge The Guardian.

SKANDI-SKEPSIS: Tyrkias president Tayyip Recep Erdogan uttalte fredag at han er skeptisk til å alliere seg med skandinaviske land.

Beslutninger i Nato må godkjennes enstemmig av alle de 30 faste medlemslandene. Når en eventuell Nato-invitasjon sendes ut, må dokumentet først ha blitt godkjent med fullmakter fra alle landenes regjeringer.

Da Nato-sjefen møtte nordisk presse etter et møte i Berlin søndag kveld, uttalte han på den andre siden at Tyrkia trolig ikke vil blokkere svensk medlemskap.

– Mitt mål er at bekymringene ikke skal forsinke disse prosessene, sa han, uten at han helt kunne utelukke det.

Under pressekonferansen mandag ettermiddag opplyser Magdalena Andersson at søknadsprosessen trolig ikke vil vare lengre enn ett år.

Advarsler fra øst

Fremtidsutsiktene om Nato-medlemskap for Sverige og Finland har heller ikke blitt godt mottatt i Øst, og Kreml har gjentatte ganger kommet med kraftige advarsler.

Senest mandag morgen sa den russiske viseutenriksministeren Aleksandr Grusjko at noe slikt ville få «omfattende konsekvenser».

– De bør ikke ha noen illusjoner om at vi bare vil finne oss i dette, advarte viseutenriksministeren, ifølge Interfax.

Dmitrij Medvedev, som er tidligere president og en av Putins største tilhengere, har tidligere truet med at Russland vil kunne utplassere atomvåpen i Østersjøen.

Natos ekspansjon østover etter den kalde krigen er også blitt hyppig brukt i russisk propaganda i forbindelse med krigen i Ukraina.

I et TV-sendt møte i Den kollektive sikkerhetspakten, en russisk-ledet militærallianse, uttalte Putin at han ikke ser på Sverige og Finland som en trussel i seg selv.