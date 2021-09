Myndighetene jobber med å plukke ut afghanere som har jobbet for Norge

Det jobbes med å plukke ut afghanere som har jobbet for Norge i Afghanistan de siste 20 årene. UDI skal behandle søknadene, som bygger på en tidligere ordning for Forsvarets tolker fra 2015.

Departementet har levert en liste til Utlendingsdirektoratet (UDI) med navn på rundt 400 personer som har jobbet for Norge de siste 20 årene, skriver Klassekampen.

Det er også registrert 466 søknader om opphold i Norge fra Afghanistan.

– Noen har søkt flere ganger. Mange er fortsatt i prosess. Tallene og listene må derfor kvalitetssikres, og vi jobber kontinuerlig med dette, skriver departementet i en epost til avisa.

– Norge var sinker

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil behandle alle søknadene etter en ny søknadsordning som bygger på en tidligere ordning for Forsvarets tolker fra 2015. UDI opplyste til Vårt Land søndag at de allerede har startet saksbehandlingen, men hvor mange som nå får vurdert sin asylsak, ønsker ikke UDI å opplyse om av sikkerhetsgrunner.

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete mener prosessen har tatt for lang tid, og viser til at andre land er lenger framme i løypa.

– USA og Canada var tidlig ute og sa de skulle ta ut alle som hadde jobbet for dem. Danmark hadde en gjennomgang av dette og var positive til å ta ut tidlig i august. Vi var sinker, sier Navarsete.

– Farlig og kaotisk situasjon

Dette er en påstand som faller på sin egen urimelighet, mener forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– De som var ansatt per nå, hadde vi ute med familie allerede i juni. Da situasjonen i Afghanistan ble som den ble, var det kaotisk, men også veldig farlig for folket vårt. Vi skal nå rigge en ordning der vi kan få hjulpet dem som skal ha hjelp, sier han til NRK.

– Det er lettvint å sitte dypt inne i Sognefjorden og ha svaret på alt, men her var det faktisk både en risiko for vårt personell, men og en risiko for afghanerne som vi måtte ta hensyn til.