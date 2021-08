VARSKU: Regiondirektøren for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa, Hans Kluge, varsler om over 200.000 nye coronadødsfall innen desember.

WHO: Opp mot 230.000 coronadødsfall i Europa før jul

Økende smittespredning og synkende vaksinasjonsrate kan bli fatalt for mange. Verdens helseorganisasjon frykter dødstallene vil stige i Europa mot høsten.

Av Vilde Elgaaen og NTB

Publisert: Nå nettopp

Europa-sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) Hans Kluge, er dypt bekymret for pandemiens utvikling – selv i velvaksinerte Europa.

BBC skriver at det er deltavarianten, lettelser i tiltak og reiser i sommer som er årsaken til at smitten nå stiger. Samtidig er vaksinevegring i noen land et stadig økende problem.

Så langt er i pandemien er det registrert 1.2 millioner coronadødsfall i Europa, og 21.727 de siste 14 dagene, ifølge VGs coronaspesial.

– Forrige uke steg dødstallene med 11 prosent i regionen. En pålitelig modell viser 236.000 nye dødsfall i Europa innen 1. desember, sier Kluge.

Prognosen kommer fram i WHOs siste rapport om pandemien i Europa.

Antall smittede i Europa sank i april, men begynte å stige igjen i juni. Under en pressekonferanse mandag sa Kluge at smitten hadde steget med over 10 prosent i 33 av WHOs 53 medlemsland i Europa.

– Den raske spredningen av smitte er svært bekymringsverdig, spesielt i lys av den lave vaksinasjonsraten av prioriterte grupper i flere land.

– De siste seks ukene har det falt med 14 prosent, blant annet grunnet mangel på tilgang til vaksiner i noen land, og mangel på aksept for vaksinene i andre land, sier Kluge.

I lav- og mellominntektsland i Europa er bare 6 prosent fullvaksinert, og i enkelte land er bare 10 prosent av helsearbeiderne vaksinert, ifølge NTB.

Blant landene hvor vaksineskepsisen har slått rot er Frankrike, der rundt 160.000 personer lørdag deltok i en demonstrasjon mot krav om coronavaksine.

Det opplyser innenriksdepartementet i landet. Den franske regjeringen har innført et restriktivt system med coronapass, som krever at folk vaksinerer seg mot covid-19.

Demonstrantene mener ordningen legger urettferdige restriksjoner på uvaksinerte.

Frankrike har registrert 113.624 coronadødsfall så langt i pandemien, og over 6 millioner smittede.

Samtidig er EU svært positive om progresjonen i vaksinering.

Tirsdag annonserte EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen, at unionen hadde nådde en milepæl og fullvaksinert 70 prosent av den voksne befolkningen mot covid-19.

Von der Leyen delte nyheten i en video på Twitter.

– Jeg vil takke de mange menneskene som har gjort dette mulig, men vi må gjøre mer. Vi trenger at flere europeere tar vaksinen, og vi må hjelpe resten av verden med å vaksinere seg, sier EU-toppen.