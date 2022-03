Les dagens VG her!

En lite kjent pille kan være løsningen for et stort antall pollenallergikere som ikke har effekt av dagens behandling. Nå står en ny sesong for døren. Her er ekspertenes tips til hvordan du best skal komme deg igjennom den.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

LVIV, UKRAINA (VG) Mens sykehus, skoler og et teater fullt av mennesker bombes, stiller de som etterforsker krigsforbrytelser i Ukraina seg spørsmålet: Burde jeg heller plukke opp et våpen og kjempe?

Et amerikansk fly av typen V22 Osprey ble meldt savnet i Beiarn kommune i Nordland i går kveld. Nå er politi og redningsmannskap på vei for å undersøke et funn på bakken.

