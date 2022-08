FALT FLERE DEKK: En ung mann fra utlandet omkom etter å ha falt fem dekk på Kiel-fergen Color Fantasy natt til fredag 19. august. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Ung mann fra utlandet omkom i fallulykken på Kiel-fergen

Politiets etterforskning har styrket hypotesen om at fallet var en ulykke.

Mannen som omkom i fallulykken på Kielfergen i forrige uke, var en ung mann i begynnelsen av 20-årene fra utlandet, bekrefter politioverbetjent Thomas Enger i Oslo-politiet til VG.

Mannen var på feriereise med Kiel-fergen Color Fantasy sammen med flere andre personer, da han midt på natten natt til fredag 19. august falt fem dekk ned, og omkom.

Ulykkeshypotese styrket

Fergen var ute på fjorden da ulykken skjedde, og det ble gitt førstehjelp på stedet. Da båten kom i havn, rykket politiet ut for å undersøke saken.

– Vår hypotese om at dette var en ulykke har styrket seg med undersøkelsene vi har gjort. Det er ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart eller at dette var en villet handling, understreker Enger.

Personer i mannens reisefølge var på dekket da ulykken skjedde, men ingen andre, siden dette skjedde på natten, opplyser Enger.

Ingen feil med sikkerheten funnet

Det er gjennomført krimtekniske undersøkelser på stedet og politiet har også konferert med Statens havarikommisjon om ulykken. På VGs spørsmål om det er funnet mangler ved sikringstiltakene på båten, som rekkverket, svarer politiet nei.

– Stedet er godt dokumentert og ingenting tilsier at det er noe som ikke er slik det skal, sier han.

Dag Liseth, som leder sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon, sier til VG at de basert på resultater av forundersøkelsen de gjorde på fergen ikke har funnet grunnlag for å foreta seg noe mer i saken.

Har sett på videomateriale

Blant materiale politiet har undersøkt i etterforskningen, er flere timer med video, både fra kameraer fra store deler av båten og fra mobiltelefoner.

– Vi har ikke sett på videoer bare fra tidsrommet ulykken skjedde, men et mye større tidsrom. Det er for å finne ut om det har vært noen konflikter eller noe annet som skulle tilsi at dette likevel ikke var en ulykke, sier han.