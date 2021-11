ANGREPET PÅ JOBB: En mann i slutten av 30-årene er siktet for drap og drapsforsøk etter at to ansatte ble angrepet på Nav Årstad i Bergen 20. september.

Nav-drapet: Anker oppnevning av sakkyndig til lagmannsretten

BERGEN (VG) Striden om hvem som skal foreta en psykiatrisk undersøkelse av mannen som er siktet for drap på en Nav-ansatt i Bergen, fortsetter.

Hordaland tingrett har avvist kravet fra forsvarer Morten Grimstad om at professor Jan Øystein Berle ikke skal oppnevnes som en av to sakkyndige som skal foreta en judisiell observasjon av siktede.

Det går frem av en kjennelse VG har fått innsyn i.

Siktedes forsvarer, advokat Morten Grimstad, opplyser til VG at han nå har anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett.

– Vi står fast ved at vi ønsker en annen sakkyndig oppnevnt, sier han.

I et brev til Hordaland tingrett som VG tidligere har omtalt, ba Grimstad om at psykiatri-spesialisten ikke ble oppnevnt. Grimstad viste blant annet til at Berle gjennomførte en foreløpig observasjon av mannen kort tid etter drapet, på oppdrag fra politiet, og at samarbeidsklimaet mellom dem var dårlig.

– Siktede synes det var vanskelig å snakke med Berle, da han følte at kommunikasjonen var dårlig. Dette er en svært alvorlig sak, og det er svært uheldig om man ikke får til at samarbeid med siktede i forhold til ovennevnte undersøkelse, skrev forsvareren.

Hordaland tingrett skriver i kjennelsen at retten kan ikke se at overlege Jan Øystein Berle skal anses inhabil etter de aktuelle bestemmelsene i domstolloven og straffeprosessloven.

– Etter rettens vurdering kan ikke utarbeidelse av en primær psykiatrisk erklæring i normaltilfellene medføre at man blir inhabil ved en senere sakkyndigoppnevnelse, heter det i kjennelsen.