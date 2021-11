Ny meteor over Norge

En ny meteor er observert over deler av Norge. – Spesielt at det kommer to på rappen, sier ekspert.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Steinar Midtskogen i Norsk meteornettverk bekrefter overfor VG at de har opptak av en meteor fra både Trondheim, Larvik og Gaustatoppen.

VG har fått inn meldinger fra folk som mener at de har sett meteoren rundt klokken 07.27 fredag morgen.

– Wow, for en opplevelse, sier Elin Torp Jonsson.

Hun så meteoren ved Langhus på vei inn mot Oslo.

– Jeg så en stor ildkule med lang lysende hale som tilsynelatende gikk rett over motorveien og forsvant over åsen retning Siggerud/ Enebakk. Var borte på et øyeblikk, men for en fantastisk start på dagen, sier hun.

Landet i Sverige

En meteor er et fenomen som oppstår når et legeme fra verdensrommet kommer inn i atmosfæren. Det viser seg som en glødende lysstripe av gass på himmelen.

Norsk meteornettverk regner med at den har landet i Sverige. Steinar Midtskogen legger til at meteoren mest sannsynlig har brent opp.

– Den har trengt langt ned i atmosfæren og den var veldig raskt – 26km i sekundet. Det tyder vanligvis på at alt er brent opp, sier han.

Ikke sammenheng med den fra torsdag

Torsdag kveld krysset en meteor over Sør-Norge, før den brant opp over havet i vest. Midtskog sier at det ikke er en sammenheng mellom de to meteorene.

– Men det er spesielt at det kommer to på rappen. Vanligvis er det en måneds tid mellom de, så det er artig med to på et døgnet, sier han.

I sommer ble en annen meteor observert mange steder i landet. Denne skal ha truffet bakken – noe om utløste en meteorittjakt blant nysgjerrige i et området i Finnemarka ved Tyrifjorden, hvor man mente at meteoritten skal ha landet.