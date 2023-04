OPPGITT: Barne- og familieminister Kjersti Toppe er skuffet og en smule oppgitt over avtaleutkastet fra strømbransjen. – Strøm er en enkel vare å selge som det heller ikke bør være vanskelig å kjøpe. Folk føler seg lurt av strømselskapene og de er lurt av strømselskapene, sier Toppe.

Regjeringen om ny strømavtale: − De rydder ikke opp

Regjeringen slakter bransjens forslag til en ny standard spotprisavtale som skal gjøre det lettere for folk å kjøpe strøm. Nå sender de den i retur.

Klarer ikke Fornybar Norge, strømselskapenes egen organisasjon, å hoste opp en bedre avtale, lover regjeringen å bli hardere i klypa.

– De rydder ikke opp i virvaret av avtaler. Forventningen fra regjeringen er at bransjen legger frem en reell standard avtale hvor man lett kan sammenligne priser på tvers av strømselskap, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe til VG.

Fredag sendte hun og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avtalen i retur til Fornybar Norge med beskjed om at «denne malen oppfyller ikke de politiske forventningene vi har formidlet.»

– Det er strømselskapene som tjener på dette uoversiktlige markedet og ingen andre, sier Kjersti Toppe.

Toini Løvseth er direktør for produksjon og marked i Fornybar Norge

– På største alvor

Fornybar Norge tar brevet fra statsrådene på «største alvor».

– Fornybar Norge vil nå gå i dialog med både medlemmene og myndighetene for å forbedre avtalen, skriver de på sin nettside.

– Hvorfor utarbeider ikke regjeringen en strømavtale som må gjelde for alle?

– Det er det vi må gjøre hvis det ikke går veien, sier Toppe og peker på at bransjen selv har uttrykt iver etter å rydde opp.

– Men så langt har de ikke lykkes.

Også Forbrukerrådet er kritisk til avtalemalen og mener man bør forskriftsfeste vilkår for spotprisavtaler slik at bransjen må følge dem.

Mange selskaper har allerede tatt den frivillige avtalen i bruk.

– Vi er også i gang med å utrede regulering av maks påslag på strømprisen, sier Toppe til VG som nylig skrev at flere strømselskap nå jekker opp prisene.

Regjeringen vurderer også å pålegge strømselskapene å informere om risikoen ved kjøp av andre avtaler enn spotprisavtaler.

Noe av det Toppe misliker mest med standardmalen er at den åpner for at selskapene også kan ta betalt på forskudd samt at de kan velge hva de vil kalle avtalen.

– Vi kjenner ikke til at noen av våre medlemmer krever forskuddsbetaling i dag. Men ifølge regelverket – avregningsforskriften – er det fullt tillatt å avtale forskuddsbetaling, skriver Toini Løvseth, direktør for produksjon og marked i Fornybar Norge, til VG.

– Selskapene legger ut for strømmen opptil 45 dager før de får oppgjør fra kundene, noe som innebærer en betydelig rentekostnad. Tidligere betaling kan for noen være et alternativ til å øke påslaget, slik at prisen kan holdes lavere for kundene, legger hun til.

– Ikke slik vi forventet

Fornybar Norge sier de har fjernet muligheten for kampanjeperioder, såkalte lokketilbud, i den seneste versjonen av avtalen som de anbefaler å kalle «standard timesspot».

– Standard avtalen er ikke blitt slik vi forventet, den er mer et sett av avtalevilkår som bransjen kan bruke slik den selv ønsker, mener statsråden.

I brevet til strømbransjen gir Toppe og Aasland uttrykk for at malen som nå foreligger ikke har fått noe «godkjent-stempel» fra myndighetene.

– Bransjen har i flere sammenhenger gitt inntrykk av at bransjens standard spotprisavtaler er godkjent av myndighetene. Fornybar Norge skriver på sine nettsider at «Fornybar Norge har i samarbeid med regjeringen og resten av bransjen utviklet standard spotprisavtaler». Dette kjenner vi oss ikke igjen i, skriver statsrådene.

Fornybar Norge beklager formuleringen.

– Det hadde kanskje vært riktigere å si at avtalen er utviklet i dialog med myndighetene, skriver Løvseth til VG og viser blant annet til at de hadde et møte med Toppe og Aasland i februar hvor de presenterte utkast til avtalen og fikk innspill på dette.